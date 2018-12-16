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GSTV Spikeri Ebru Gürsoy Trabzonspor'a sert tepki

GSTV Spikeri Ebru Gürsoy Trabzonspor taraftarının GS Store'a yaptığı saldırıya sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Gürsoy ağır ifadeler kullandı

16 Aralık 2018, Pazar 18:59
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GSTV Spikeri Ebru Gürsoy Trabzonspor'a sert tepki

Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi bugün İstiklal Caddesi'nde bulunan Gs Store'a bazı Bordo-Mavili taraftarlar saldırıda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Gs Store önünde arbede yaşandığı çalışanların mağazayı kapatmak zorunda kaldıkları görüldü.

KISA SÜREDE PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Yaşanan bu olayların ardından GSTV spikeri Ebru Gürsoy twitter hesabından tepki gösterdi. Trabzonspor taraftarı hedef alan Gürsoy "Rezil kepaze karaktersiz vandallar, kendi kupasını başkasına peşkeş çekmiş ezikler, pisliği şerefsizliği asla değişmeyecek kendini geliştirememiş vahşiler ordusu" ifadelerini kullandı.

Ebru Gürsoy'un bu paylaşımı kısa sürede taraftarlar tarafından paylaşıldı.

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