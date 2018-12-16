Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi bugün İstiklal Caddesi'nde bulunan Gs Store'a bazı Bordo-Mavili taraftarlar saldırıda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Gs Store önünde arbede yaşandığı çalışanların mağazayı kapatmak zorunda kaldıkları görüldü.

KISA SÜREDE PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Yaşanan bu olayların ardından GSTV spikeri Ebru Gürsoy twitter hesabından tepki gösterdi. Trabzonspor taraftarı hedef alan Gürsoy "Rezil kepaze karaktersiz vandallar, kendi kupasını başkasına peşkeş çekmiş ezikler, pisliği şerefsizliği asla değişmeyecek kendini geliştirememiş vahşiler ordusu" ifadelerini kullandı.

Ebru Gürsoy'un bu paylaşımı kısa sürede taraftarlar tarafından paylaşıldı.