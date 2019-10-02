"Kulüp tarihinin en iyilerinden"

Guardiola, Zagreb maçı sonrası karşılaşmanın yıldızları Raheem Sterling ve İlkay Gündoğan için açıklamalarda bulundu. Özellikle İlkay Gündoğan için söyledikleri, İlkay'ın City için ne kadar kilit bir oyuncu olduğunun adeta kanıtıydı. Pep Guardiola, İlkay'ın Zagreb performansının ardından şunları söyledi:

"Ne kadar iyi bir futbolcu olduğuna inanamazsınız. Olağanüstü. İş ahlakı yüksek ve farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Buraya geldiği ilk sezonda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 6 ay oynayamamıştı ve onu çok aramıştık. İlkay kesinlikle kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri"

İlkay Gündoğan 2016 yılında Borussia Dortmund'tan Manchester City'ye 27 milyon euro'ya transfer olmuştu. 3 sezondur Premier Lig'de oynayan Türk asıllı Alman oyuncu 123 maça çıktı ve 18 gol 18 asiste imza attı.

"Hala gelişebilir"

Guardiola, Zagreb maçında 1 gol 1 asistle oynayan Raheem Sterling içinse, "Devamlı ceza sahasında ve golü düşünüyor. Skor üretmeyi seviyor. Hata yaptığında ya da gol kaçırdığında buna takılıp kalmıyor, her zaman yakalayacağı bir sonraki şansı düşünüyor. Son vuruşlarda ve karar verme konusunda hala gelişmeye açık biri" dedi.