Ekonomi Gübre desteği açıklaması! Bakan Pakdemirli duyurdu

Gübre desteği açıklaması! Bakan Pakdemirli duyurdu

Ekonomi

Gübre desteği açıklaması! Bakan Pakdemirli duyurdu

Gübre desteğinin 2022'de artacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, 'Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nde açıklama yaptı. 

Pakdemirli konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

"Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz."


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