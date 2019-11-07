Gülden ve Mustafa Ceceli yıllar sonra stüdyoda buluştu

Şarkıcı Gülden ile müzisyen Mustafa Ceceli geçtiğimiz günlerde stüdyoda buluştu.





Gülden, kariyerinin ilk çalışması olan "Soğuk Odalar" ve “Unutamam Dedin” şarkısında birlikte çalıştığı Mustafa Ceceli ile yıllar sonra yeni şarkısı dolayısıyla yeniden bir araya geldi.





"Mustafa'nın uğuruna inanıyorum"

Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile dinleyicilerini heyecanlandıran Gülden, “Mustafa çok iyi bir müzisyen, yakında çok güzel bir şarkı geliyor. Yıllar sonra yeniden bu şarkı için buluştuk. Onun uğuruna inanıyorum.”





Gülden, Kasım ayının son haftası DMC etiketiyle çıkması planlanan şarkının klip hazırlıkları başladı.





1984 yılında Tekirdağ'da doğan Gülden Mutlu, 2001 yılında Ege Üniversitesi'nde Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmeye başladı ve 2005 yılında Temel Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.





İzmir'de birçok yerde sahne alan ve TRT sanatçılarının konserlerinde keman çalan Gülden, Ege Ordu Komutanlığı'nda da 2 yıl sanatçılık yaptı.





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