Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları günlerdir hız kesmeden düşünü devam ettiriyor. Bugün saat 11.00 sularında daha da düşen altın fiyatları ortalama yüzde 1,20 değer kaybetti. Vatandaşlar düşüşün nedenini araştırırken "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusunu da sormaya başladı.

10 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altından sonra en çok rağbet gören altın türü olan gram altın bugün 231,18 liradan alınırken, 231,38 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek altın bugün 370,65 liradan alınırken, 380,65 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Akşam saatlerine girerken yarım altının alış fiyatı 740,96 TL. Satış fiyatı ise 760,30 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Çarşamba günü itibarıyla tam altının alış fiyatı 1.481,77 TL. Satış fiyatı ise 1,511,14

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1.531,00 TL'den alınırken, 1.554,00 TL'den satılıyor.















