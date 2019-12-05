Günde 10 kez çiftleşen ördeğin cinsel organı ameliyatla alındı

İngiltere'de yaşayan Josh Watson, ördeklerinden Dave'in günde en az 10 kez Dora, Freda ve Edith isimli dişi ördeklerle çiftleştiğini fark etti. Ancak bunun normal olduğunu düşünüp herhangi bir müdahalede bulunma gereği duymadı. Bir gün, Dave'in cinsel organında bir terslik olduğunu ve cinsel organının 'ölmüş' gibi göründüğünü fark etti. Josh, Dave'i veterinere götürdü. Veteriner, cinsel organının çiftleşmekten dolayı zedelendiğini ve enfeksiyon kaptığını açıklayıp antibiyotik ve ağrı kesici verdi. Bu durum bile aşk çocuğu Dave'i çiftleşmekten alıkoymadı. Veterinerler, en sonunda tek çarenin Dave'in cinsel organını ameliyatla almak olduğuna karar verdi. Dave'in cinsel organı neredeyse tamamen alındı. Sadece idrarını yapacak kadar cinsel organı bırakıldı.

Dave'in sahibi Josh, yaptığı açıklamada, 'Bence o bir nemfomani hastasıydı. Her fırsatta çiftleşmeye çalışıyordu. Buna cinselliğe olan düşkünlüğü neden oldu. Günde 5 veya 10 kez çiftleşiyordu. Belki de daha fazla. Ördeklerin sakinleştiği bazı dönemler var ama Dave'de bu hiç olmadı. Kış, ördekler için sakinleşme vakti. Ördekler yumurtlamayı kesiyor ama o çiftleşmekten hiç vazgeçmedi. Bulabildiği her fırsatı değerlendirdi' dedi.

'Bu onu kesinlikle durdurmayacak'

Dave'i ameliyat eden Veteriner Sonya Miles, cinsel organının aşırı kullanımından dolayı zedelendiğini onayladı. 'Karşı cinse olan aşırı ilgisi, cinsel organını fazla kullanmasına ve sarkmasına neden olmuş. Bu da cinsel organın travma yaşamasına ve enfeksiyon kapmasına olanak vermiş. Cinsel organının ucunda mikroplu bir yara vardı. Bu onu kesinlikle durdurmayacak. Yine çiftleşmeye çalışacak. Ancak günün sonunda normal hayatına dönecek' dedi.

Josh, ameliyat sonrası Dave ile evine geri döndü ve şimdi, iyileşmesi için onu diğer ördeklerden uzak tutuyor.

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