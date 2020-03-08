Günde 2 bin 100 adım atarak kalp hastalıklarını önleyebilirsiniz

Bilim insanları, günde 2 bin 100 adımdan fazla yapılan yürüyüşün yaşlı insanların ömürlerini uzattığını söylüyor. California San Diego Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, 2.100 ila 4.500 adım atmanın kalp hastalığından ölme riskini yüzde 38 oranında azalttığını buldu. Doktorlar, her yaştan insanın günde yaklaşık 10.000 adım yürümesi gerektiğini tavsiye ediyor. Ancak bu hedef özellikle de yaşlılar için çok yüksek. Öte yandan, ayrı bir çalışma ise fazla yürüyen orta yaşlı insanların diyabet ve yüksek tansiyon hastası olma riskinin daha düşük olduğunu buldu.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Servisi(NHS)'ne göre sağlıklı kalmak için 19 ila 64 yaş aralığındaki kişiler sağlıklı kalmak için günlük olarak şu aktivitelerden birini yapmalı:

Her hafta bisiklet veya tempolu yürüyüş gibi en az 150 dakikalık orta derecede aerobik aktivite.

Her hafta koşu veya tekli tenis maçı gibi 75 dakikalık güçlü aerobik aktivite

Her hafta orta ve güçlü aerobik aktivitenin bir karışımı: Örneğin, iki kez 30 dakikalık koşu ve 30 dakikalık tempolu yürüyüş, 150 dakikalık orta aerobik aktiviteye eşittir.

Bir dakikalık güçlü aktivite, iki dakikalık orta aktivite ile aynı sağlık yararları sağlıyor.

Önerilen 150 dakikalık haftalık fiziksel aktivitenizi yapmanın yollarından biri de haftada 5 gün 30 dakika boyunca egzersiz yapmak.

Tüm yetişkinler ayrıca, hafif aktivite ve uzun süre oturmaktan vazgeçmeli.





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