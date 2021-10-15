Türkiye Güne Başlarken | 15 Ekim 2021

Güne Başlarken | 15 Ekim 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 15 Ekim 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

15 Ekim 2021, Cuma 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da Beyoğlu ve Fatih’te iki ayrı butik oteli olan Esra Yıldız, Avcılar’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız’ın da 3 gün sonra Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, maskeli 2 kişiyi her yerde arıyor…

İzmir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve diş hekimliğinde kullanılan 22 bin 400 adet malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

65 maddelik Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, dün Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin servis ihalesini alan İsmail Demir, tutuklandı.

Güne Dair Notlar

  • 15 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,19, euro ise 10,67 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 16°C, 21°C Öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlı
Antalya, 18°C, 27°C  Parçalı bulutlu
Ankara, 9°C, 27°C  Parçalı ve az bulutlu
Trabzon, 18°C, 21°C  Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır, 4°C, 32°C  Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Sinema: Eyyvah Eyvah, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

Günün köşe yazısı

Önce önemli bir hatırlatma: Reuters Haber Ajansı geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na güvenini kaybettiğini ve Kavcıoğlu’nu yakında görevden alabileceğini iddia eden bir haber yaptı. Hemen ardından, İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi de Reuters’in haberini alıntılayıp Kavcıoğlu’nun görevden alınması hâlinde, yerine başkan yardımcılarından Semih Tümen’in getirilebileceğine dair söylentilere yer veren bir analiz yayınladı. Önceki akşam ve gece Ankara’da yaşanan gelişmeleri işte bu haberlerle hareketlenen gündem çerçevesinde okumak gerekiyor. Murat Çelik'in yazısı...

15 Ekim günlük burç yorumları

  • KOÇ: Duygusal konularda kendinizle ilgili aşama kaydetmek istiyorsanız yakın çevrenizle iş birliği yapmak zorundasınız. Bugünlerde aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor.
  • BOĞA: Maddi konuların yeni bir boyut kazanmasının size kazandıracağı prestijleri inkar etmeyin. Yapacağınız organizasyonlarda kendinizi farklı ortaya koyuyorsunuz. Bugünlerde acele karar vermemelisiniz.
  • İKİZLER: Kombinasyon burcunuz Terazi’de geri giden Merkür, yaşamınızı daha kurallı hale getiriyor. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerde göreceksiniz.
  • YENGEÇ: Ailede bazı dengelerin yeniden gündeme gelmesi söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda başarılısınız.
  • ASLAN: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Bu durum iş sorunlarının kafanızı yormasına neden olacak. Duygunuzu yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz.
  • BAŞAK: Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu. Aklınıza koyduğunuz her neyse başarılısınız. Bugünlerde birçok kişi sizi taklit etmek isteyecek. Birilerine örnek olmak sizi mutlu ediyor.
  • TERAZİ: Arkadaş çevrenizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı davranışlarınız sizi faklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Uçlarda dolaşmadığınız zaman verimli olabiliyorsunuz.
  • AKREP: Ay düşüncelerinize yoğunluk veriyor. Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen isteklerinizi paylaşmıyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bugün dengelerinizi korumalısınız.
  • YAY: Maddi konularda gerekli atılımları yapmalısınız. Olumsuz düşünceler yüzünden kafanız sürekli karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Kelimelerinizi kullanırken dikkatli olmalısınız.
  • OĞLAK: Kendinizi yanlış ifade edeceğiniz bir gün. Hırslarınızla ilgili değişimlerin söz konusu olabilir. Fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Bugün dikkatli olun.
  • KOVA: Özgürlüğünüzü destekleyen çalışmalar içindesiniz. Kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi uygulama fırsatı bulacaksınız. Bazı ortamlarda duygularınızı saklamalısınız.
  • BALIK: Birçok işi bir arada yaptığınız zaman motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.

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