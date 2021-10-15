Güne Başlarken | 15 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da Beyoğlu ve Fatih’te iki ayrı butik oteli olan Esra Yıldız, Avcılar’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız’ın da 3 gün sonra Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, maskeli 2 kişiyi her yerde arıyor…

İzmir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve diş hekimliğinde kullanılan 22 bin 400 adet malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

65 maddelik Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, dün Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin servis ihalesini alan İsmail Demir, tutuklandı.

Güne Dair Notlar

15 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,19, euro ise 10,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 21°C Öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 27°C Parçalı bulutlu Ankara, 9°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 18°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Sinema: Eyyvah Eyvah, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

Günün köşe yazısı

Önce önemli bir hatırlatma: Reuters Haber Ajansı geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na güvenini kaybettiğini ve Kavcıoğlu’nu yakında görevden alabileceğini iddia eden bir haber yaptı. Hemen ardından, İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi de Reuters’in haberini alıntılayıp Kavcıoğlu’nun görevden alınması hâlinde, yerine başkan yardımcılarından Semih Tümen’in getirilebileceğine dair söylentilere yer veren bir analiz yayınladı. Önceki akşam ve gece Ankara’da yaşanan gelişmeleri işte bu haberlerle hareketlenen gündem çerçevesinde okumak gerekiyor. Murat Çelik'in yazısı...

15 Ekim günlük burç yorumları