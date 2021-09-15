Güne Başlarken | 15 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Görevden alınan Ali İhsan Uygun’un yerine 4 Eylül’de TCDD Genel Müdürlüğü’ne atanan Abdülkerim Murat Atik istifa etti.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu bildirdi.

Devlet, zor durumda olan ve sosyal güvenceden yoksun durumda bulunan tüm vatandaşlara imkanlar ölçüsünde destek sağlıyor. Özellikle eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 10- 11- 12 Eylül'de yurt genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde saldırıya uğrayarak darbedildiği iddiasıyla 112'ye ihbarda bulunan Mustafa Baytok (39), eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne Ayşe Baytok'tan (60) pazar gününden beri haber alamayan komşularının ihbarı üzerine ise eve giren polisler yaşlı kadının cesediyle karşılaşınca, oğlu Mustafa Baytok tedavi gördüğü hastanede cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Güne Dair Notlar

15 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,44 TL, euro ise 10,97 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 16°C, 22°C Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 21°C, 25°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Aşk Tesadüfleri Sever (Kanal D), Kardeşlerim (ATV), Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Star TV), Yasak Elma (FOX)

Günün köşe yazısı

Millet İttifakı seçimi kazanırsa, ittifakın liderleri görev alacaklar. Ne güzel... Mesela SP Lideri Temel Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Hem de yüzde 1 buçuk oyla... Sembolik Cumhurbaşkanı’nın sembolik yardımcısı. Rauf Tamer'in yazısı...

15 Eylül günlük burç yorumları