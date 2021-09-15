Güne Başlarken | 15 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Eylül 2021, Çarşamba 07:27 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Görevden alınan Ali İhsan Uygun’un yerine 4 Eylül’de TCDD Genel Müdürlüğü’ne atanan Abdülkerim Murat Atik istifa etti.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu bildirdi.
Devlet, zor durumda olan ve sosyal güvenceden yoksun durumda bulunan tüm vatandaşlara imkanlar ölçüsünde destek sağlıyor. Özellikle eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 10- 11- 12 Eylül'de yurt genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.
Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.
Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.
Aydın'ın Nazilli İlçesinde saldırıya uğrayarak darbedildiği iddiasıyla 112'ye ihbarda bulunan Mustafa Baytok (39), eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne Ayşe Baytok'tan (60) pazar gününden beri haber alamayan komşularının ihbarı üzerine ise eve giren polisler yaşlı kadının cesediyle karşılaşınca, oğlu Mustafa Baytok tedavi gördüğü hastanede cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Güne Dair Notlar
- 15 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,44 TL, euro ise 10,97 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 16°C, 22°C Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 21°C, 25°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Aşk Tesadüfleri Sever (Kanal D), Kardeşlerim (ATV), Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Star TV), Yasak Elma (FOX)
Günün köşe yazısı
Millet İttifakı seçimi kazanırsa, ittifakın liderleri görev alacaklar. Ne güzel... Mesela SP Lideri Temel Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Hem de yüzde 1 buçuk oyla... Sembolik Cumhurbaşkanı’nın sembolik yardımcısı. Rauf Tamer'in yazısı...
15 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.
- BOĞA: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara hareket kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için mola verip her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.
- İKİZLER: İş yerindeki kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
- YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.
- ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içindesiniz ama son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.
- BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı işler yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı fazla zorluyorsunuz. Bu da bazen gerçeklerden kaçmanıza neden oluyor. Yeteneklerinizi kullanın.
- TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Kalabalık ortamlarda çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız.
- AKREP: Maddi konulardaki sıkıntıların bir süre devam etme ihtimaline rağmen sınırlarını zorluyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız bazı olumsuzlukları artık unutmalısınız.
- YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.
- OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz. Bu bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmalı ve doğru yolu bulmalısınız.
- KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız nedeniyle bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Dinginliğinize önem vermelisiniz.
- BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Bugün planladığınız birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.