Güne Başlarken | 17 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Aydın’ın Didim ilçesinde, ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Efe İ.K. (16), eve "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde bir not yazıp, ortadan kayboldu.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak 2021’de göreve başladıktan sonra ilk yüz yüze görüşmesini, Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin büyümesinden rahatsızlık duyanların olduğunu söyleyip, "Son günlerde ’128 milyar dolar kayıp’ iftirasıyla yalanlarına bambaşka bir boyut kattılar" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın açıklamalarına tepki göstererek, "Haklarımızı yedirmeyiz. Çavuşoğlu’nun yanıtı yerindeydi, Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı" dedi.

Mersin’nin Mut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa’da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Güne Dair Notlar

16 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,05 TL euro ise 9,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 9°C, 13°C Antalya, Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, bugün kuzeybatı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. 15°C, 25°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 10°C, 20°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 10°C, 12°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 28°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ayrılıklar can yakar, kalp kırar. Aynı zamanda yeni şeyler öğrenmenizi ve hatalarınızdan ders çıkarmanızı sağlar. Bazı gerçekleri benimserseniz, bir sonraki ilişkinizde hayal kırıklığına uğrama riskinizi en aza indirebilirsiniz. Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Sokak Nöbetçileri - Aslı Arslan

Çocukluğunda fazlasıyla yara alan ve on yedi yaşında Koza tarafından Ekip’e dahil edilen Helin Aktan, son görevi için ajan olarak Sokak Nöbetçileri’nin yanına gönderilir fakat çıkmış olduğu bu yolda kendisi kadar yaralı beş kişiyle tanışacağından habersizdir. Ummadığı ve tanımadığı bir tabloyla karşılaşır: Sokaklarda büyümüş bir aile vardır karşısında. Ailenin lideri ve beyni olan Yankı, gücü ve merhameti olan Bartu, bacakları ve sessizliği olan Lâl, elleri ve rengi olan ikizler Mutlu ile Işık... Kendi benliğini kaybettiğini onlarda gördüğü parçalarla fark eden Helin, eline bir fırça alıp kendisini yavaş yavaş bu tabloya yerleştirmeye başlar. Daha önce hiç tanımadığı ve ilk defa karşılaştığı aşk, onu bu tabloda beklemektedir.

17 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: Sizin için kolay olmasa da en azından kafanızda bir şablon oluşturana kadar düşüncelerinizi kendinize saklayın. Bugün duygusal konularda uçarı davranmayın. Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

BOĞA: İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için denge kurarken zorlanacaksınız. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor.

İKİZLER: Sizi sıkan olaylardan kendinizi soyutlayamadığınız için enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün hareketli olacaksınız. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.

YENGEÇ: Ay’dan olumlu etki almaya devam ederken çevrenizdeki bazı kişilerin girişimciliğinden faydalanmanız mümkün. Kişisel zevklerinizin ön planda olacağı bir gün. İletişimde başarılı bir grafik çiziyorsunuz.

ASLAN: Fikir tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı ve enerjinizi doğru kullanmak. Başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Yanlış anlaşılmayın. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak konular gündemde.

BAŞAK: Olayları analitik açıdan değerlendirmek size puan kazandırmıyor. Kafanız sorunlarla meşgulken duygusal konularda eksiklikler yaşayacağınız bir gün. İfade ederken zorlanacaksınız.

TERAZİ: Yeteneklerinizin sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Bugün kendi tarzınızı ortaya koymak için çalışacaksınız. Çok çalışmanız gereken bir gün. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmayı öğrenmeniz gerekiyor.

AKREP: Amaçlar ve arzular üzerinde çok fazla düşünmek istemiyorsunuz. Çevrenizin yargılarından hoşlanmayabilirsiniz. Ama bunu kimseye hissettirmeyin. İdealist yapınızdan fazla ödün vermeden başarınızı artırın.

YAY: Bugün, hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor ama duygusal değerlendirdiğiniz için hata yapabiliyorsunuz. Şüpheci yönlerinizin atağa kalktığı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyen derin düşüncelere sahipsiniz.

OĞLAK: Bugün hırslı yönlerinizin öne çıktığı bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor ama siz susmayı tercih ediyorsunuz. İlişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.

KOVA: Romantik duygular içindesiniz. Hislerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Fikirlerinizi istediğiniz gibi yansıtabileceksiniz.

BALIK: Yanlış zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken dikkatli olun. Yapacağınız en mantıklı şey, iç sesinizi dinleyerek doğruyu yakalamak. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışıyorsunuz.