Güne Başlarken | 17 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 17 Ocak günü saat 07.17’de dolar 5,86 TL’den işlem görürken, euro ise 6,52 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Muğla ve Kars çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı bulutlu -3°C, 6°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu 6°C, 9°C

İzmir: Parçalı bulutlu 6°C, 11°C

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 8°C, 13°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 11°C, 15°C

Samsun: Parçalı bulutlu 6°C, 11°C

Trabzon: Parçalı bulutlu 4°C, 11°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -16°C, -2°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu -1°C, 5°C

Günün POSTA şiiri

Günün şiiri, Yalova'da yaşayan Hüsamettin Erhan'dan.

17 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Yeni planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmak isteiğiniz işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

BOĞA: Yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli gelişmeler kazandıracak ve kafanızdaki karışıklara çözüm bulacaksınız. Yenilikten korkmamayı öğrenmelisiniz. Cesur olmalısınız.

İKİZLER: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

YENGEÇ:Çevrenizin etkisi altında fazla kaldığınız için yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Aşırıya kaçmayın.

ASLAN: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Sizin için zaman çok önemli.

BAŞAK: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür’den destek alıyorsunuz. İşbirliği ve iletişim konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin önemli olduğunu unutmamalısınız.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugünlerde kendinize uygun yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

AKREP: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi verin. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

YAY: Kendinize zaman ayırıp yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. Duygusal ilişkilerinizde beklediğiniz gelişimleri biraz da kendi çabanızla sağlamalısınız.

OĞLAK: Baskıcı davranışlar size göre değil. Bu yüzden fikirlerinizi özgürce anlatmak istiyor, kimseden çekinmiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Mantıklı davranışlarınız tepki alabilir.

KOVA: Epey eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere hayatınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.

BALIK: Enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Partnerinizin değişik fikirleri sizin için farklı bir alan yaratıyor. Onunla işbirliği yapmak lehinize olabilir.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

37 yaşındayım, başımdan iki evlilik geçti. Doyumsuzum. On kadını aynı anda idare ediyorum. Artık değişik fanteziler istiyorum. Psikolojik hasta mıyım? Yoksa herkes böyle mi?

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Bugün;

Karaköy-Beyoğlu arasında Tünel hizmete girdi. Tünel dünyanın en eski üçüncü ve en küçük metrosuydu. 1875

Temel Reis (Popoye) çizgi bandı, ilk kez yayımlandı. 1929

Revü yıldızı Josephine Baker İstanbul'a geldi.1934

Sovyet ve Polonya birlikleri Varşova'ya girdi. 1945

Türkiye'de modern psikolojinin kurucusu Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul'da öldü. 1958

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yerel Seçim Yasası kabul edildi. 1984

Yazar Aziz Nesin, kendisine"vatan haini" dediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı. 1990

21 Ocak'ta fırlatılması planlanan ilk Türk uydusu TÜRKSAT-1'i taşıyacak Arien füzesi arızalandı. Fırlatma işlemi 10 gün ertelendi. 1994

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Mehmet Ali Ağca'nın tahliye kararının yazılı emir yoluyla bozulması istemini içeren başvurusunu Yargıtay'a gönderdi. 2006

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