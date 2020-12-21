Güne Başlarken | 21 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere'de hızlı yayılan corona virüsün bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, "Hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oturan yeğeni Ahmet Erdoğan (73) corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0'lık net skorla geçti.

Tüm dünya corona virüsle mücadele ederken, Avrupa'dan gelen yeni bir haber paniğe neden oldu. İngiltere'de virüsün mutasyona uğradığı ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı duyuruldu. Bazı Avrupa ülkeleri Britanya'ya uçuşları askıya alırken, en az 5 ülkede daha mutasyona uğrayan corona virüs vakası tespit edildi. Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Bulgaristan ve İrlanda da İngiltere'yle yolcu trafiğini geçici olarak durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güne Dair Notlar

21 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 68 TL euro ise 9, 36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Antalya, 11°C, 19°C Öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 12°C Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu Diyarbakır, -2°C, 7°C Parçalı az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

COVID-19; gecemizin, gündüzümüzün, gündemimizin neredeyse tamamını kaplarken; dört duvar arasında, odasında yalnız ve çaresiz kaybolup gidenler var. Bu kabus günlerinde sesini duyamadıklarımız var. Sesini duyuramayanlar var. Kadınlar! Ah, her gün bir sokak ortasında vurulduğunu izlediğimiz, canını zor kurtaranın yaşadığı dehşete tanık olduğumuz kadınlar! İçimizde yıllardır kanayan yara... O sessiz çığlıklar! Şiddetin her türlüsünü yaşayan, dayanamayan, en sonunda öldürülen kadınlarımız... Kimi zaman derdini bile anlatamadan, sesini duyuramadan öldürülen kadınlarımız... Banu Şen'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Stephen Hawking- Zamanın Kısa Tarihi

Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzay zaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.

Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.

21 Aralık günlük burç yorumları