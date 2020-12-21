Güne Başlarken | 21 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Aralık 2020, Pazartesi 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İngiltere'de hızlı yayılan corona virüsün bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, "Hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oturan yeğeni Ahmet Erdoğan (73) corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0'lık net skorla geçti.
- Tüm dünya corona virüsle mücadele ederken, Avrupa'dan gelen yeni bir haber paniğe neden oldu. İngiltere'de virüsün mutasyona uğradığı ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı duyuruldu. Bazı Avrupa ülkeleri Britanya'ya uçuşları askıya alırken, en az 5 ülkede daha mutasyona uğrayan corona virüs vakası tespit edildi. Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Bulgaristan ve İrlanda da İngiltere'yle yolcu trafiğini geçici olarak durdurdu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Güne Dair Notlar
- 21 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 68 TL euro ise 9, 36 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Antalya, 11°C, 19°C Öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 12°C Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu Diyarbakır, -2°C, 7°C Parçalı az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
COVID-19; gecemizin, gündüzümüzün, gündemimizin neredeyse tamamını kaplarken; dört duvar arasında, odasında yalnız ve çaresiz kaybolup gidenler var. Bu kabus günlerinde sesini duyamadıklarımız var. Sesini duyuramayanlar var. Kadınlar! Ah, her gün bir sokak ortasında vurulduğunu izlediğimiz, canını zor kurtaranın yaşadığı dehşete tanık olduğumuz kadınlar! İçimizde yıllardır kanayan yara... O sessiz çığlıklar! Şiddetin her türlüsünü yaşayan, dayanamayan, en sonunda öldürülen kadınlarımız... Kimi zaman derdini bile anlatamadan, sesini duyuramadan öldürülen kadınlarımız... Banu Şen'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Stephen Hawking- Zamanın Kısa Tarihi
Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzay zaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.
Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.
21 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Beklemeyi bilmediğiniz için birçok iş fırsatını kaçırıyorsunuz. Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. İhtiyacınız olan beraberlikte uyum içinde olmak. Sürtüşmeler uzayabiliyor.
- BOĞA: Bugün çok meraklısınız. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Savunduğunuz konulardan taviz vermiyorsunuz. İş ilişkilerinizi başarılı bir şekilde ortaya koymak isteyebilirsiniz.
- İKİZLER: Bugün, özgürlük duyguları içinde hareket edeceksiniz. Enerjiniz çok güçlü ve olumlu kullanmanın yollarını araştırmalısınız. Maddi konularda önemli konuları araştırıyor ve başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
- YENGEÇ: Birlikte olduğunuz kişilerin sürpriz davranışları da şaşırabilirsiniz. Olağanüstü algılama gücüne sahipsiniz. Gerginlikten kurtulmayın deneyin. Kazançlarınız konusunda sezgisel bir yeteneğe sahipsiniz.
- ASLAN: Koşullarını zorlayarak hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.
- BAŞAK: Maddi konularla ilgili bazı sorunlar canınızı sıkacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle kişisel savaşları olabilir. İşinizle ilgili enerjinizin yükseldiğini görecek ve her şeyi çok daha kolay çözebileceksiniz.
- TERAZİ: Partnerinizin güçlü tarafından etkilenebilirsiniz. Güneş, sosyal ilişkilerinize yeni boyut kazandıracak. Riskler konusunda dostlar sizi farklı koşullara sürükleyebilir. Enerjinizi dengeli kullanmalısınız.
- AKREP: Çevrenizdekilerle kuracağınız bağlantılar önemli olacak. Aile bireyleri ile konuşmalarda farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.
- YAY: İlginç teklifler alabilirsiniz. Bugün yapılması gereken öyle çok işiniz var ki, doğru bir plana ihtiyacınız var. İyi niyetli ve ilginç dost teklifleri arasında kalabilirsiniz. Duygularınızda çok akılcı olmaya çalışmalısınız.
- OĞLAK: Bugün kariyerinizle ilgili önemli sorunlar gündemde. Enerjinizin düşük olduğu bir zamandasınız. İdealleriniz konusunda daha fazla ısrar etmekten vazgeçin. Onun yerine bulunduğunuz şartları değerlendirin.
- KOVA: Ele aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz. Bugün seyahat planları yapabilir ve uyum sağlayacağınız dostlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz.
- BALIK: Yeni atılımlar yapmak istemeniz doğal. Bulunduğunuz şartlardan sıkıldınız ve daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanmalı ve şartlarınızı yeniden düzenlemelisiniz.