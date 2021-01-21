Güne Başlarken | 21 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Ocak 2021, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Futbolda İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek kupayı kazandı.
- Jandarma Genel Komutanlığı bu yıl için 5000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alacağını duyurdu.
- Hindistan’ın Gucarat Eyaleti Başbakanı Vijay Rupani, Çin’i çağrıştırdığı için ejderha meyvesinin adını "kamalam" olarak değiştirdiklerini bildirdi.
- AFAD, saat 23:35'te Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 30.76 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
- Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle bugünden (21 Ocak Perşembe) itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Dünün sonuçları
Galatasaray 6-1 Denizlispor
Rizespor 3-0 Gaziantep FK
Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor
Juventus 2-0 Napoli
Güne Dair Notlar
- 21 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 42 TL euro ise 9. 00 TL.
- Gram altın 446 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 4°C, 16°C Az bulutlu Ankara, -7°C, 4°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 2°C, 9°C Karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, -3°C, 5°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Prolaktin hormonu pek çok neden yüzünden yükselebiliyor. Açlık, tokluk, kullanılan psikiyatrik ilaçlar bile bu hormon düzeyini artırmaya yetiyor. Eğer beyinde tümoral bir yapı yoksa bu durum ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Hande Akbaş'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Paulo Coelho- Simyacı
Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü. Sanki bir `nasihatnâme': `Yazgına nasıl egemen olacaksın, mutluluğunu nasıl kuracaksın?' sorularına yanıt arayan bir hayat ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri masalına benzeyen romanın altı yılda, yedi milyondan fazla okur bulmasının gizi, kuşkusuz, onun bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor. Simyacı'yı okumak, herkes daha uykudayken, güneşin doğuşunu seyretmek için şafak vakti uyanmaya benziyor.
21 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Organizasyon işlerden keyif alıyorsunuz. Yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aktiviteleriniz için yoğun bir döneme giriyorsunuz.
- BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli ve disiplinlisiniz.
- İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalı, düşünme fırsatı yaratmalısınız.
- YENGEÇ: Kendinizle baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı ortamlardan uzak durmak istiyorsunuz. Uğraş verdiğiniz alanda kendinize sabrı empoze edin. Ayrıntıları abartarak süreyi durmadan uzatıyorsunuz.
- ASLAN: Çevre koşullarının üzerinizdeki baskısını esnetmeyi sağlamalısınız. Geliştireceğiniz yeni projeleriniz için size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanabilmelisiniz.
- BAŞAK: Maddi konuların ve karşılıklı iletişimin önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için çekimserliğinizin altında iyi kavrama yatıyor. Finans konularında ketumsunuz.
- TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaracak ve partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemeli, oluşan gerilimi yumuşatmalısınız.
- AKREP: Olayların iç yüzünü merak ederken çevre bağlantılarınız yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.
- YAY: İlişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer olumlu sonuçları getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Algılama konusunda güçlüsünüz.
- OĞLAK: Olayları akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel olmanız yenilik taraftarı olan kişilerden tepki almanıza neden olabilir.
- KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çizmeniz sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve epey başarılı oluyorsunuz. Toplumsal çalışmalar önemli.
- BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içindesiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.