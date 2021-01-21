Güne Başlarken | 21 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Futbolda İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek kupayı kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığı bu yıl için 5000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alacağını duyurdu.

Hindistan’ın Gucarat Eyaleti Başbakanı Vijay Rupani, Çin’i çağrıştırdığı için ejderha meyvesinin adını "kamalam" olarak değiştirdiklerini bildirdi.

AFAD, saat 23:35'te Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 30.76 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle bugünden (21 Ocak Perşembe) itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünün sonuçları

Galatasaray 6-1 Denizlispor

Rizespor 3-0 Gaziantep FK

Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor

Juventus 2-0 Napoli

Güne Dair Notlar

21 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 42 TL euro ise 9. 00 TL.

ise 9. 00 Gram altın 446 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 4°C, 16°C Az bulutlu Ankara, -7°C, 4°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 2°C, 9°C Karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, -3°C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Prolaktin hormonu pek çok neden yüzünden yükselebiliyor. Açlık, tokluk, kullanılan psikiyatrik ilaçlar bile bu hormon düzeyini artırmaya yetiyor. Eğer beyinde tümoral bir yapı yoksa bu durum ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Hande Akbaş'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Paulo Coelho- Simyacı

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü. Sanki bir `nasihatnâme': `Yazgına nasıl egemen olacaksın, mutluluğunu nasıl kuracaksın?' sorularına yanıt arayan bir hayat ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri masalına benzeyen romanın altı yılda, yedi milyondan fazla okur bulmasının gizi, kuşkusuz, onun bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor. Simyacı'yı okumak, herkes daha uykudayken, güneşin doğuşunu seyretmek için şafak vakti uyanmaya benziyor.

21 Ocak günlük burç yorumları