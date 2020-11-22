Güne Başlarken | 22 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Kasım 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Isparta’nın Gelendost ilçesi yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Isparta SDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, vatandaşlara "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu.
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir” dedi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.
- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 20 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,64 TL euro ise 9,05 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 9°C, 12°C Antalya, Az bulutlu. 14°C, 24°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -1°C, 9°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 9°C, 14°C Diyarbakır, Az bulutlu. 4°C, 17°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Kemerlerinizi bağlayın. Ya da bağlamayın rahat oturalım. Bu köşede Instagram profiline sıkıştırılan, kimsenin hayal kırıklığına uğramadığı, mutsuz olmadığı, her şeyin yolunda gittiği ‘müthiş’ hayatları konuşuyoruz. Posta-Portre’nin bu haftaki konuğu Cansu Dere. Funda Duru'nun köşe yazısı...
Günün kitabı
Stephen Hawking- Zamanın Kısa Tarihi
Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzayzaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.
Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.
22 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde anlaşmazlık konusu olan, aslında kolaylıkla halledilebilecek konuda detaylar ile konuşacaksınız.
- BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız öyle kolay değil. Sadece keyifli günler geçirirken bu ilişkinizden çok şey beklememelisiniz. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.
- İKİZLER: Bu dönem maddi konularda imkanlarınız epey artıyor. Organizasyonlardan küçük paralar kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirin.
- YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte riskli kararlara imza atabilirsiniz. Ani heyecanlara kapıldığınız zaman bir sonraki adımınızda yanılgı içine düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınızla çevreyle çelişkilisiniz.
- ASLAN: Çevrenizdekilerin fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmalısınız.
- BAŞAK: Maddi konuların üstesinden gelebilmek için planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan fırsatlardan faydalanmalısınız. Çevreyle hareket etmelisiniz.
- TERAZİ: Ailenizin istekleri karşısında bocalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman asabi tavırlar sergiliyorsunuz.
- AKREP: Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı sanıp arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biriyle duygusal anlar yaşayabilirsiniz.
- YAY: Bugün iş yaşantınızla ilgili pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu. İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen zorluk yaşıyorsunuz.
- OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğinizde kendinizi huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Gücünüzün farkındasınız.
- KOVA: Bugün yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmelisiniz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün. Dostlarınızın desteği sayesinde yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirebilirsiniz.
- BALIK: Bugün partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızı karıştırabilir. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirip onayını almalısınız.