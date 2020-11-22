Güne Başlarken | 22 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Isparta’nın Gelendost ilçesi yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Isparta SDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, vatandaşlara "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

20 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,64 TL euro ise 9,05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 9°C, 12°C Antalya, Az bulutlu. 14°C, 24°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -1°C, 9°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 9°C, 14°C Diyarbakır, Az bulutlu. 4°C, 17°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kemerlerinizi bağlayın. Ya da bağlamayın rahat oturalım. Bu köşede Instagram profiline sıkıştırılan, kimsenin hayal kırıklığına uğramadığı, mutsuz olmadığı, her şeyin yolunda gittiği ‘müthiş’ hayatları konuşuyoruz. Posta-Portre’nin bu haftaki konuğu Cansu Dere. Funda Duru'nun köşe yazısı...

Günün kitabı

Stephen Hawking- Zamanın Kısa Tarihi

Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzayzaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.

Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.

22 Kasım günlük burç yorumları