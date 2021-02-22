Güne Başlarken | 22 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.

Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yeşil alan yapılmasına karar verilen Rıza Bey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu, Menemen Belediyesini ziyaret etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçının ardından, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü" değerlendirmesinde bulundu.

Güne Dair Notlar

22 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6,97 TL euro ise 8, 45 TL.

ise 8, 45 Gram altın 399 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 1°C, 10°C Az bulutlu Antalya, 6°C, 17°C Parçalı, batı kıyı kesimleri çok bulutlu Ankara, -6°C, 8°C Az bulutlu Trabzon, 3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -5°C, 11°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

27 Şubat Cumartesi günü Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor. Başak burcunda meydana geldiği için bunu hasat dolunayı olarak nitelendirebiliriz. Yani ektiklerimizi biçeceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Daha evvel yaptığımız işlerin güzel neticelerini alabiliriz ama eğer yeterince iyi hazırlanamadıysak o zaman bu hasat dolunayı, bir hüsran dolunayına da dönüşebilir. Hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Öner Döşer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jose Saramago- Ölüm bir varmış bir yokmuş

Adı bilinmeyen bir ülkede, dünya kuruldu kurulalı görülmemiş bir olay gerçekleşir: Ölüm, o güne kadar yerine getirdiği görevinden vazgeçer ve hiç kimse ölmez. Bir anda ülkeye dalga dalga yayılan sevinç çok geçmeden yerini hayalkırıklığı ve kaosa bırakır.

İnsanların ölmemesi zamanın durduğu anlamına gelmemektedir, ezeli bir yaşlılıktır artık onları bekleyen. Hükümetten kiliseye, sağlık kurumlarından ailelere, şirketlerden mafyaya kadar herkes ölümün ortadan kalkmasının getirdiği sonuçlarla mücadele etmek zorundadır. Ancak ölüm, beklenmedik bir kimlikle ve umulmadık duygularla insanların arasına geri döner.

Ölüm ve ölümsüzlük karşısında insanın şaşkınlığını, çelişkili tepkilerini ve ahlaki çöküşünü, edebi, toplumsal ve felsefi anlamda derinlikli bir biçimde işleyen José Saramago, geçici olanla ebedi olanı birbirinden ayıran kısa mesafenin meseli sayılacak Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş’u, başladığı gibi bitiriyor: “Ertesi gün hiç kimse ölmedi.”

22 Şubat günlük burç yorumları