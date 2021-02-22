Güne Başlarken | 22 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Şubat 2021, Pazartesi 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.
- Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.
- Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yeşil alan yapılmasına karar verilen Rıza Bey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu, Menemen Belediyesini ziyaret etti.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçının ardından, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü" değerlendirmesinde bulundu.
Güne Dair Notlar
- 22 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6,97 TL euro ise 8, 45 TL.
- Gram altın 399 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 1°C, 10°C Az bulutlu Antalya, 6°C, 17°C Parçalı, batı kıyı kesimleri çok bulutlu Ankara, -6°C, 8°C Az bulutlu Trabzon, 3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -5°C, 11°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
27 Şubat Cumartesi günü Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor. Başak burcunda meydana geldiği için bunu hasat dolunayı olarak nitelendirebiliriz. Yani ektiklerimizi biçeceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Daha evvel yaptığımız işlerin güzel neticelerini alabiliriz ama eğer yeterince iyi hazırlanamadıysak o zaman bu hasat dolunayı, bir hüsran dolunayına da dönüşebilir. Hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Öner Döşer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Jose Saramago- Ölüm bir varmış bir yokmuş
Adı bilinmeyen bir ülkede, dünya kuruldu kurulalı görülmemiş bir olay gerçekleşir: Ölüm, o güne kadar yerine getirdiği görevinden vazgeçer ve hiç kimse ölmez. Bir anda ülkeye dalga dalga yayılan sevinç çok geçmeden yerini hayalkırıklığı ve kaosa bırakır.
İnsanların ölmemesi zamanın durduğu anlamına gelmemektedir, ezeli bir yaşlılıktır artık onları bekleyen. Hükümetten kiliseye, sağlık kurumlarından ailelere, şirketlerden mafyaya kadar herkes ölümün ortadan kalkmasının getirdiği sonuçlarla mücadele etmek zorundadır. Ancak ölüm, beklenmedik bir kimlikle ve umulmadık duygularla insanların arasına geri döner.
Ölüm ve ölümsüzlük karşısında insanın şaşkınlığını, çelişkili tepkilerini ve ahlaki çöküşünü, edebi, toplumsal ve felsefi anlamda derinlikli bir biçimde işleyen José Saramago, geçici olanla ebedi olanı birbirinden ayıran kısa mesafenin meseli sayılacak Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş’u, başladığı gibi bitiriyor: “Ertesi gün hiç kimse ölmedi.”
22 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında gerekli dengeyi kurmalısınız.
- BOĞA: Bağımsızlık isteğini önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinç altınız çok yoğun. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.
- İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiliğinizi öne çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişim söz konusu.
- YENGEÇ: Duygusal olarak kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok çalışmaya meyillisiniz. Her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.
- ASLAN: Bugün, sıra dışı düşünceleriniz var. Çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, ilişkilerinizde ikna edici olmalısınız.
- BAŞAK: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Yeni ve sürpriz aşklar için özel bir gün.
- TERAZİ: Olaylara yüzeysel bir bakış getirmek istemediğiniz için, çevrenizle tartışabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil.
- AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde durmalısınız.
- YAY: Ay aile evinizde, Merkür ise iletişim evinizde. İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Esnek olun ve kendinizi denetlemekten vazgeçin.
- OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı fikirleri aklınızı karıştırabilir. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz.
- KOVA: Venüs burcunuzda ilerlerken, duygusal anlamda etkileniyor ve sezgileriniz çalışmaya başlıyor. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişmesi olumlu oluyor.
- BALIK: Maddi konuda sezgisel yeteneğinizin güçlü olması, bazı ideallerinizi ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.