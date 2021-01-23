Güne Başlarken | 23 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 4.36’lık fark eklendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

Güne Dair Notlar

22 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,41 TL euro ise 9,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, zamanla batı çevreleri çok bulutlu. 9°C, 15°C Antalya, Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları yer yer yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 16°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -4°C, 8°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 4°C, 14°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. -8°C, 6°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bilgisayar fiyatları yüzde 100 artınca mali gücü yetmeyenler ya alımlarını erteledi ya da eski cihazlarını sandıktan çıkarıp çare aramaya başladı. Türkiye genelinde evlerde kullanılmayan yani atıl vaziyette duran 50 milyon adedin üzerinde bilgisayar var ve araştırmalara göre bunların en az 5 milyonu tamirciye bile gitmeye gerek kalmadan ufak dokunuşlarla onarılabilecek durumda. Bu hafta sizin için en sık karşılaşılan sorunları ve pratik çözüm yollarını araştırdık. Murat Gülderen'in yazısı...

Günün kitabı

Kırmızı Pazartesi / Gabriel Garcia Marquez

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez’in 1981’de yayımlanan ve başyapıtları arasında yer alan romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği ancak engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir cinayetin öyküsünü anlatıyor. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayeti kendine özgü eşsiz anlatımıyla aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar’ın daha ilk sayfadan töre cinayetine kurban gitmesi ve bu cinayetin hangi dinamiklerin etkisiyle işlendiği geri dönüşlerle adım adım gözler önüne seriliyor.

23 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün, iletişimde olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.

BOĞA: Planladığınız seyahatler için gerekli donanıma sahip değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara hakimsiniz.

YENGEÇ: Bugün, insancıl duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

ASLAN: Bugün yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her çalışmayı ileriye dönük planlayın. Eş ve iş ortaklıklarında özgür olmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini hissettiğiniz zaman daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. İşler değişiyor.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.

AKREP: Algılama yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep-sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak durumlar söz konusu. Tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

KOVA: Kazançlar konusunda ısrarcı davranıp maddi grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor, yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

BALIK: İlginç bir gün. Maddi konularda kendinize güveniyor ve harcamanda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız olumlu sonuç vermiyor.