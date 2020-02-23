Güne Başlarken | 23 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, ülkede Kovid-19 salgınının yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletindeki Şınnongcia bölgesinde, sadece Ciang olan soyadı açıklanan 70 yaşındaki hastada, koronavirüsün kuluçka süresinin 27 gün olarak saptandığı belirtildi.

Tyson Fury, Deontay Wilder'ı nakavt ederek WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu.

Güne Dair Notlar

23 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,10 TL, euro ise 6,61 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. 4°C, 10°C İzmir, Parçalı bulutlu. 5°C, 13°C Antalya, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 9°C, 16°C Ankara, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı. -1°C, 9°C Trabzon, Çok bulutlu ve yağmurlu. 6°C, 9°C Diyarbakır, Çok bulutlu ve yağmurlu. 4°C, 12°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Bugün güne pazar meditasyonuyla başlamaya ne dersin?

15 dakikalık bir sabah meditasyonu bile güne daha iyi ve arınmış bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Sabah uygulanan meditasyon seansı düşüncelerinizi toparlamanıza ve gün içindeki planlarınızı daha verimli uygulamanıza yardımcı oluyor.





Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Güvercin (Star TV), Savaşçı (FOX TV)

Dizi önerisi: The Outsider

Okunacak kitap önerisi: Siyah Takım Elbiseli Adam - Stephen King

Oynanacak oyun önerisi: Assasin's Creed Syndicate - Detaylar

Günün spor müsabakaları: - Süper Lig’in 23. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Malatya/13.30/Ankara/16.00)

- TFF 1. Lig’de 23. hafta Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Altay-Adanaspor, İstanbulspor-Boluspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi

Diğer etkinlikler: Olypos Salsa Gecesi - Uptown İstiklal

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2020)

KOÇ: Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.

Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu. BOĞA: Bugün inadınız yüzünden sevdiklerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışmanız gerekiyor.

Bugün inadınız yüzünden sevdiklerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışmanız gerekiyor. İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün. YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha da karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha da karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olabilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel ve imtiyazlı bir kişi gibi görmemelisiniz.

Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olabilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel ve imtiyazlı bir kişi gibi görmemelisiniz. BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm şartlara sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda epey başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın.

Aklınız maddi konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm şartlara sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda epey başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın. TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir ve onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.

Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir ve onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz. AKREP: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerin temelini incelerken çevre ile ilişkileri unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınıza fazla müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz.

Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerin temelini incelerken çevre ile ilişkileri unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınıza fazla müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz. YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılısınız. Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara daha fazla yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.

Sistemli davrandığınız zaman daha başarılısınız. Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara daha fazla yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz. OĞLAK: Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’den destek alıyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin.

Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’den destek alıyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin. KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdakilerden ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.

Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdakilerden ve koşullardan bağımsız olarak düşünün. BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızda değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecek. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.

23 Şubat gününe damga vuran olaylar