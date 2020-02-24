Güne Başlarken | 24 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 54'üncü gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 766 milyon 372 bin 448 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
24 Şubat 2020, Pazartesi 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Manisa'da saat 05.43'te merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Van gece yarısı yine sallandı. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 23.44'te Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- 24 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,11 TL, euro ise 6,61 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 13°C zamanla yer yer çok bulutlu İzmir, 6°C, 16°C parçalı ve az bulutlu Antalya, 6°C, 17°C parçalı ve yer yer çok bulutlu Ankara, 0°C, 11°C parçalı bulutlu Trabzon, 6°C, 15°C parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 0°C, 15°C parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Bill Gates, Jeff Bezos, Tim Cook ve Elon Musk başarılı isimler, her sabah 5'te hatta bazen daha da erken uyanıyorlar. Başarılı insanların sabah 5'te uyanmak gibi ortak bir özelliğinin olması kesinlikle tesadüf değil. Normal bir insan sabah 7-8 gibi uyanırken, 5'te uyanan insanların günlük görevlerini yerine getirmeleri için daha fazla zamanları oluyor. Güne erken başlayan insanlar, daha iyi alışkanlıklar ediniyor ve motivasyonları en yüksek seviyede oluyor. - Detaylar için...
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Zalim İstanbul ( Kanal D), Sefirin Kızı (Star TV), Çukur (Show TV)
Dizi önerisi: October Faction
Okunacak kitap önerisi: Bir Ömür Nasıl Yaşanır - İlber Ortaylı
Oynanacak oyun önerisi: S.T.A.L.K.E.R.
Günün spor müsabakaları: Kasımpaşa-Denizlispor, Çaykur Rizespor-Başakşehir (20:00), Liverpool-West Ham United (23:00), EURO Basket Elemeleri: İsveç-Türkiye (22:00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi
Diğer etkinlikler: Bir zamanların ünlü aşıkları Romeo ve Juliet gülünç ama bir o kadar da acıklı bir evlilik hikâyesinde buluşuyor. Duru Ataşehir Ana Sahne İstanbul
Mehmet Erdem ve Rubato GAÜN Mâvera KSM - Ana Salon'da sizlerle. Gaziantep
Günlük burç yorumları (24 Şubat 2020)
- KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok fırsat alternatifi çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
- BOĞA: İlişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
- İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor. Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla herkesi ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.
- YENGEÇ: İkili ilişkilerinize kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.
- ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
- BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonundaysanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.
- TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinden memnun değilseniz değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, çevrenize karşı baskıcı davranmamalısınız.
- AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.
- YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla ve kararlı olarak sürdüreceksiniz.
- OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.
- KOVA: Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorun yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye çok vakit harcamanız ve aşka daha şans vermeniz sizi üzebilir.
- BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Çok sevgi dolusunuz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi berraklaştırmayı öğrendiniz ve herkese öğretiyorsunuz.
24 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Fransa'da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi. 1848
- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu. 1918
- Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. 1942
- Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi. 1951
- Türkiye ile Irak arasında Bağdat Paktı imzalandı. 1955
- Sağlık Şûrası'nda doktorların çoğu kürtaja evet dediler ve bedava kürtaj yapılmasını istediler. 1971
- Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi. 1983
- Danıştay, Nazım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını onayladı. 1993
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa Tasarısı" kabul edildi. 1995
- ABD ve Britanya, Irak'a karşı savaşa onay veren ikinci tasarıyı BM'ye sundu. Fransa, Almanya ve Rusya "Irak için yeni karara karşıyız. Savaşsız çözüm mümkün" dedi. 2003
- Zülfü Livaneli, parti yönetimini ve lider Deniz Baykal'ı eleştirerek CHP'den istifa etti. "Parti oligarşik yapıya dönüştü, muhaliflere kıyım var" dedi. 2005
- Eski dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca 78 yaşında İstanbul'da öldü. 2005
- Filipinlerde kadın Devlet Başkanı Gloria Arroya'ya karşı düzenlenen darbe önlendi. Başkan Arroyo,darbecilikle suçladıklarını tutuklatıp ülkede olağanüstü hal ilan etti. 2006
- Uganda'da 26 yıl sonra ilk çokpartili meclis ve başkanlık seçimi yapıldı. Devlet Başkanı Yoveri Museveni yüzde 59 oy oranıyla üçüncü kez yeniden seçildi. 2006