Güne Başlarken | 24 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Manisa'da saat 05.43'te merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van gece yarısı yine sallandı. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 23.44'te Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güne Dair Notlar

24 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,11 TL, euro ise 6,61 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 13°C zamanla yer yer çok bulutlu İzmir, 6°C, 16°C parçalı ve az bulutlu Antalya, 6°C, 17°C parçalı ve yer yer çok bulutlu Ankara, 0°C, 11°C parçalı bulutlu Trabzon, 6°C, 15°C parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 0°C, 15°C parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Bill Gates, Jeff Bezos, Tim Cook ve Elon Musk başarılı isimler, her sabah 5'te hatta bazen daha da erken uyanıyorlar. Başarılı insanların sabah 5'te uyanmak gibi ortak bir özelliğinin olması kesinlikle tesadüf değil. Normal bir insan sabah 7-8 gibi uyanırken, 5'te uyanan insanların günlük görevlerini yerine getirmeleri için daha fazla zamanları oluyor. Güne erken başlayan insanlar, daha iyi alışkanlıklar ediniyor ve motivasyonları en yüksek seviyede oluyor. - Detaylar için...

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Zalim İstanbul ( Kanal D), Sefirin Kızı (Star TV), Çukur (Show TV)

Dizi önerisi: October Faction

Okunacak kitap önerisi: Bir Ömür Nasıl Yaşanır - İlber Ortaylı

Oynanacak oyun önerisi: S.T.A.L.K.E.R.

Günün spor müsabakaları: Kasımpaşa-Denizlispor, Çaykur Rizespor-Başakşehir (20:00), Liverpool-West Ham United (23:00), EURO Basket Elemeleri: İsveç-Türkiye (22:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi

Diğer etkinlikler: Bir zamanların ünlü aşıkları Romeo ve Juliet gülünç ama bir o kadar da acıklı bir evlilik hikâyesinde buluşuyor. Duru Ataşehir Ana Sahne İstanbul

Mehmet Erdem ve Rubato GAÜN Mâvera KSM - Ana Salon'da sizlerle. Gaziantep

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2020)

KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok fırsat alternatifi çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok fırsat alternatifi çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun. BOĞA: İlişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İlişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor. Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla herkesi ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor. Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla herkesi ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız. YENGEÇ : İkili ilişkilerinize kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.

: İkili ilişkilerinize kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün. ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor. BAŞAK : Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonundaysanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.

: Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonundaysanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız. TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinden memnun değilseniz değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, çevrenize karşı baskıcı davranmamalısınız.

Çalıştığınız iş yerinden memnun değilseniz değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, çevrenize karşı baskıcı davranmamalısınız. AKREP : Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.

: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız. YAY : Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla ve kararlı olarak sürdüreceksiniz.

: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla ve kararlı olarak sürdüreceksiniz. OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.

Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak. KOVA: Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorun yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye çok vakit harcamanız ve aşka daha şans vermeniz sizi üzebilir.

Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorun yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye çok vakit harcamanız ve aşka daha şans vermeniz sizi üzebilir. BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Çok sevgi dolusunuz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi berraklaştırmayı öğrendiniz ve herkese öğretiyorsunuz.

24 Şubat gününe damga vuran olaylar