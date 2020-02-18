'Erken kalkan yol alır' derler. Son zamanlarda kişisel gelişim dünyasında erken kalkmaya yönelik bir akım oluştu. Bu akım, sabah 5'te uyanmayı gerektiriyor. İş dünyasındaki birçok başarılı kişi, erken kalkmanın verimliliği daha da artırdığını düşünüyor. Her sabah 5'te uyanmak zor bir durum. Ancak sabah 5'te uyanmanın faydalarını duyunca, buna değdiğini siz de göreceksiniz.

1-Enerjiniz zirvede olur

Sabah uyandığınız birkaç dakika içinde enerjiniz en yüksek seviyede olur. Genellikle insanlar, sabah 7'de uyanır, bakımlarını yapar ve sonra işe geçer. Sabah 5'te uyandığınızda, günlük rutinlerinizi yapmak için herkesten daha fazla vaktiniz olur. Yani günün en verimli saatlerini, günlük işlerinizi yaparak geçirebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi erkenden tamamladığınızda, motivasyonunuz maksimum düzeyde olur.

2-Verimli çalışmak için günde 2 saat kazanmış olursunuz

Şu anda muhtemelen her sabah 7 veya 8'de kalkıyorsunuz. Akşamları ise muhtemelen 11'de ya da 12'de yatağa gidiyorsunuz. Sonuç olarak gününüzü yorgun bir şekilde televizyon karşısında geçiriyorsunuz. Her gün 5'te uyanmanız, akşam 10'da yatağa girmenizi sağlayacak. Böylece günün kalan kısmını yorgun bir biçimde televizyon karşısında geçirmenize gerek kalmayacak. Güne 2 saat erken başlamanız, size haftada 14 saat, yılda ise 728 saat kazandırıyor.

3-Ertelemeyi bırakırsınız

Sabah 7 veya 8'de uyandığınızda, genellikle dikkat dağıtan çok fazla şeyle karşılaşabilirsiniz. Yapmanız gereken temel görevleri gerçekleştirmek için çok az zamanınız olduğunu fark edersiniz. Hatta bu nedenle kafanız çok dolu olabilir. Bu durumda, görevlerinizi ertele eğiliminde olabilirsiniz. Yarın daha iyi yapacağınızı düşünüp yarında veya sonraki güne bırakabilirsiniz her şeyi.

Sabah 5'te uyandığınızda ise, güne sakin bir şekilde başlayacak ve her şeye konsantre olabileceksiniz. Size kalan ekstra 2 saati kullanmak için en iyi şekilde çabalayacaksınız. Sonra görevleri ertelemeyi bıraktığınızı siz de fark edeceksiniz.

4-Başarıya giden yolda iyi alışkanlıklar edinirsiniz

Bu dünyadaki tüm başarılı girişimcilerin erken uyanma alışkanlığı var. Bill Gates, Jeff Bezos, Tim Cook ve Elon Musk da sabah 5'te uyanan isimler arasında. Yani başarılı insanlar, tesadüf eseri 5'te uyanmıyor. Bu insanlar, sabah 5'te uyanmanın üretkenliklerini en üst seviyeye çıkardıklarını biliyorlar. Erken uyanma alışkanlığı edinerek, daha başarılı olma yolunuzu açabilirsiniz.

5-Güçlü bir ruh haline kavuşursunuz

Herkes, sabah 5'te uyanmak gibi bir alışkanlığa kolay kolay sahip olamaz. Bu alışkanlık, güçlü bir ruh hali gerektirir. Zaman içinde güçlü bir zihne ve ruh sağlığına kavuştuğunuzu siz de göreceksiniz. Hayattaki her şeyde daha başarılı olacağınızı fark edeceksiniz. Daha sakin ve daha huzurlu bir ruh haline bürüneceksiniz. Bunların hepsi, birbirini takip eden güzellikler zinciri.





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