Güne Başlarken | 25 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 25 Aralık günü saat 07.30’da dolar 5,95 TL’den işlem görürken, euro ise 6,59 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Erzincan, Tunceli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak yağışlı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 2°C, 6°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7°C, 10°C

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 8°C, 13°C

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9°C, 14°C

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8°C, 15°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 14°C, 15°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17°C, 21°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1°C, 4°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 0°C, 11°C

Günün POSTA şiiri

Günün şiiri, Adana'da yaşayan 93 yaşındaki Mesut Uluocak'tan.

25 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak için elinizden geleni yapacaksınız. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin sık fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini iyi kullanan biri olarak sizi anlamak mümkün olmuyor. Bugün derin duygularınız ortaya çıkacak. Bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı anlam aramanız hata, biliyorsunuz.

TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

AKREP: Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklar veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Biraz temkinli davranın.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

40 yaşındayım. Karımda sekse karşı hiç ilgi ve heves yok, “Olmazsa da olur” diyerek sadece kendini düşünüyor. Nasıl çıkılır bu işin içinden?

Cevaplar için tıklayın...

Bugün:

Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi. 1522

Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu. 1921

Uluslararası takvim ve saat kabul edildi. 1925

Çin'in Ganzu bölgesinde 7,6 şiddetinde deprem: 70.000 kişi öldü. 1932

Şark demiryolları hükümet tarafından satın alındı. 1936

Türkiye'deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul-Beyoğlu'nda açıldı. 1950

Kıbrıs'ta Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türk savaş uçakları Kıbrıs üzerinde uçuşlar yaptı. 1963

İsmet İnönü bağımsız milletvekilleriyle yeni bir koalisyon hükümeti kurdu. 1963

Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü. 1972

Türkiye'nin ilk hayalî ihracat davası sonuçlandı: Yahya Demirel 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1985

Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku idam edildi. Çavuşeşku çifti olağanüstü bir mahkemede yargılanmışlardı. 1989

Tim Berners-Lee; HTML ve World Wide Web'in temellerini attı. İlk defa iki bilgisayar arasında hypertext teknolojisi kullanılarak sunucu bağlantısı gerçekleştirildi. 1990

Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. SSCB ertesi gün resmen dağıldı. 1991

Ne yapsak?

Galatasaray Kadın Basketbol takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında evinde Hatay BŞB'yi ağırlıyor. Ahmet Cömert Spor Salonu

"CRR Senfoni Orkestrası – Kader Kapıyı Çalmıyor" konseri CRR'de gerçekleşecek. CRR Konser Salonu

Ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show, BKM'de seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Beşiktaş Kültür Merkezi

Hakan Yılmaz'ın yönettiği Ölü'n Bizi Ayırana Dek, tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Bursa Tayyare Kültür Merkezi







