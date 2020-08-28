Güne Başlarken | 28 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerimiz şehit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçlarının, Wisconsin’deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" değerlendirmesini yaptı.

Erol Bilgin’in 2012’deki derecesi doping nedeniyle iptal edildi.

Araştırma gemisi Oruç Reis'in Akdeniz'de 1 Eylül'e kadar çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Sisal Şans tarafından her Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 6-10-31-43-52 ve 59 oldu.





Güne Dair Notlar

27 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,36 TL, euro ise 8,73 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 20°C, 33°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 34°C Ankara, Az bulutlu. 17°C, 33°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 20°C, 38°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

1.sınıf okul ihtiyaç listesi

Yeni eğitim-öğretim yılı için online uzaktan eğitimin 31 Ağustos’ta, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de başlaması planlanıyor.

İnternet ortamında en çok arananlar arasında 1. Sınıf öğrenci ihtiyaç listesi yer alıyor.

Çocuklarınızın eksiksiz bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına girmesini işitiyorsanız sizler için araştırdığımız 1. Sınıf ihtiyaç listesine göz atabilirsiniz. Tıkla ve öğren.

Televizyonda ne var?:

Sinema: Kaptan Amerika: Kış Askeri (KANAL D), Sinema: Kanlı Nigar (STAR), Sinema: Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (28 Ağustos 2020)

KOÇ: Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı artırma konusunda istediğiniz başarıyı ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın.

Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı artırma konusunda istediğiniz başarıyı ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın. BOĞA: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu gün akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size epey iyi gelecek Eğlenmek sizi mutlu edecek.

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu gün akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size epey iyi gelecek Eğlenmek sizi mutlu edecek. İKİZLER: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.

Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz. YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmaktan vazgeçmelisiniz. ASLAN: İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. BAŞAK: Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı kişisel çabanızla elde etmek istiyorsunuz. Çevrenizdeki olaylardan etkilenmeyin.

Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı kişisel çabanızla elde etmek istiyorsunuz. Çevrenizdeki olaylardan etkilenmeyin. TERAZİ: Gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale ediyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Başarı sizden yana, unutmayın.

Gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale ediyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Başarı sizden yana, unutmayın. AKREP: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gün. Sosyal işlere ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

İkili ilişkilerinizde çılgın bir gün. Sosyal işlere ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz. YAY: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın. OĞLAK : Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir.

: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. KOVA: Doğal yapınız ve konuşmalarınızla herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranışınız ailede birtakım yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

Doğal yapınız ve konuşmalarınızla herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranışınız ailede birtakım yanlış anlaşılmalara neden olabilir. BALIK: Bugün, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda cesaretli davranacaksınız. Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermiyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok güçlü.

28 Ağustos gününe damga vuran olaylar