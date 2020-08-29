Güne Başlarken | 29 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?





Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucu corona virüs testi pozitif çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid’in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero’yu 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlı ekip bu hafta İspanyol futbolcuyu İstanbul’a getirecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadelere yer veren Yazar Musa Dinç, Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 379 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 267 bin 77’ye ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Musa Dinç’in ’Gül ve Düşün’ kitabı ile Selma Aydın’ın kaleme aldığı ’Yolsuz Dere’ kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Güne Dair Notlar

27 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,33 TL, euro ise 8,70 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 21°C, 32°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 35°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 18°C, 34°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 39°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

1.sınıf okul ihtiyaç listesi

Yeni eğitim-öğretim yılı için online uzaktan eğitimin 31 Ağustos’ta, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de başlaması planlanıyor.

İnternet ortamında en çok arananlar arasında 1. Sınıf öğrenci ihtiyaç listesi yer alıyor.

Çocuklarınızın eksiksiz bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına girmesini işitiyorsanız sizler için araştırdığımız 1. Sınıf ihtiyaç listesine göz atabilirsiniz. Tıkla ve öğren.

Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (KANAL D), Yerli Dizi: Menajerimi Ara (STAR), Sinema: Zamanda Kıvrılma (atv), Güldür Güldür Show (SHOW)

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2020)

KOÇ: Odaklanacağınız konularda başarılı bir çalışmalar yapacak, pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuca bağlayacaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen dikkatinizi kariyerinize vermeniz muhteşem.

Odaklanacağınız konularda başarılı bir çalışmalar yapacak, pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuca bağlayacaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen dikkatinizi kariyerinize vermeniz muhteşem. BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda. Bu dönem, duyguları abartıp ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda. Bu dönem, duyguları abartıp ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir. İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekecek. Duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Sezgilerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen biri haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekecek. Duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Sezgilerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen biri haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz. YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine bazı alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Yine bu dönem, çıkacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacak. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecek.

Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine bazı alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Yine bu dönem, çıkacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacak. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecek. ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız. BAŞAK: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi bu kadar çok kullanmayın. Atak davranışlar sizi uygun olmayan bir ilişkinin içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.

Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi bu kadar çok kullanmayın. Atak davranışlar sizi uygun olmayan bir ilişkinin içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz. TERAZİ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olun. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Dikkatli olmalısınız.

İstekleriniz konusunda gerçekçi olun. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Dikkatli olmalısınız. AKREP: Gireceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor.

Gireceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor. YAY: Disipline eden Satürn sayesinde çevrenizi testten geçiriyorsunuz. Bugün tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluğu karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.

Disipline eden Satürn sayesinde çevrenizi testten geçiriyorsunuz. Bugün tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluğu karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor. OĞLAK : İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızda değişimler olacak ve sizi güçlendirecek.

: İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızda değişimler olacak ve sizi güçlendirecek. KOVA: İşteki aktiviteler beraberinde duygusal konuları da getirecek. Hiç beklemediğiniz şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.

İşteki aktiviteler beraberinde duygusal konuları da getirecek. Hiç beklemediğiniz şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır. BALIK: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Bir süredir sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden karşınıza çıkacak. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.

29 Ağustos gününe damga vuran olaylar