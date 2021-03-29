Güne Başlarken | 29 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Mart 2021, Pazartesi 07:19 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Meteoroloji tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre yeni haftanın hava durum raporu yayımlandı. 29 Mart- 4 Nisan haftasında ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak.
Gaziantep'te, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye’de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılan kantaron balı, kilosu 10 bin Euro ile ( 96 bin TL) ile ‘dünyanın en pahalı balı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs risk haritasında 'Yüksek riskli' iller arasında yer alan Karaman'da vatandaşlara uyarı yapılıyor. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık öncülüğünde, geçen hafta başlatılan çalışmalar kapsamında, salgına karşı duyarlılığın artırılması ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen ev ziyaretleri sürdürülüyor.
Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, 96. zaferine Bahreyn Grand Prix'sinde ulaştı. Britanyalı pilot, Michael Schumacher'e ait, şampiyonada 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunun da yeni sahibi oldu.
Güne Dair Notlar
- 29 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,07 TL euro ise 8,53 TL.
- Gram altın ise 448 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C Yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 1°C, 12°C Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu Trabzon, 5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 1°C, 17°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Seni de koruyamadık Sezen... Affetme bizi! Sen de sokak ortasında, bıçaklanıp kanlar içinde son nefesini veren kadınlardan oldun. Belki ben seni yazarken, bizler senin için ağıt yakarken; kim bilir hangi sokakta bir kadın gizlene gizlene, soluk soluğa adımlamakta yolları... Banu Şen'in yazısı...
Günün kitabı
Günahın Üç Rengi/ Gülseren Budayıcıoğlu
Genç ve yakışıklı bir gencin mazoşizmin acısıyla renklenmiş dünyası... Bu acıdan alınan haz, ölüme yaklaştıkça hissedilen doyum…
Yaşlı, göbekli bir holding patronunun cinsel tercihi nedeniyle varoşların kasketli orta yaşlı erkeklerinde aradığı yakınlık…
Üç kuşak boyunca sürüp gelen fahişeliğin kadının ruhunu paramparça edişi…
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu bu kitapta insan denen muhteşem ve bir o kadar da karmaşık varlığa ait sahici yaşam hikâyeleri sunuyor.
Bazen dehşete kapılacak, çoğu zaman da hüzünleneceksiniz…
29 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevrenin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve sırasıyla onları toplayın.
- BOĞA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özellikle tartışmalardan uzak kalın.
- İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.
- YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranıyorsunuz. İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.
- ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içindesiniz. Ama son sözü kendiniz söylemek istiyor ve yoruluyorsunuz.
- BAŞAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz, bu bazen olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapar. Araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız.
- TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız olacak. Kalabalık ortamlarda bile bulunduğunuz çevrenizden kopabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.
- AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişteki olumsuzlukları unutmalısınız.
- YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız daha farklı dallarda da çalışmalısınız.
- OĞLAK: Savaşçı Mars içselliğinizi ortaya çıkarıyor. Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz.
- KOVA: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük yaşam temponuzu fazla zorluyor, gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz mükemmel.
- BALIK: Siz tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hız kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş İkizler burcunda ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.