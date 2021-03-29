Güne Başlarken | 29 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre yeni haftanın hava durum raporu yayımlandı. 29 Mart- 4 Nisan haftasında ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Gaziantep'te, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye’de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılan kantaron balı, kilosu 10 bin Euro ile ( 96 bin TL) ile ‘dünyanın en pahalı balı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Koronavirüs risk haritasında 'Yüksek riskli' iller arasında yer alan Karaman'da vatandaşlara uyarı yapılıyor. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık öncülüğünde, geçen hafta başlatılan çalışmalar kapsamında, salgına karşı duyarlılığın artırılması ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen ev ziyaretleri sürdürülüyor.

Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, 96. zaferine Bahreyn Grand Prix'sinde ulaştı. Britanyalı pilot, Michael Schumacher'e ait, şampiyonada 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunun da yeni sahibi oldu.

Güne Dair Notlar

29 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,07 TL euro ise 8,53 TL.

8,07 ise 8,53 Gram altın ise 448 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C Yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 1°C, 12°C Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu Trabzon, 5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 1°C, 17°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Seni de koruyamadık Sezen... Affetme bizi! Sen de sokak ortasında, bıçaklanıp kanlar içinde son nefesini veren kadınlardan oldun. Belki ben seni yazarken, bizler senin için ağıt yakarken; kim bilir hangi sokakta bir kadın gizlene gizlene, soluk soluğa adımlamakta yolları... Banu Şen'in yazısı...

Günün kitabı

Günahın Üç Rengi/ Gülseren Budayıcıoğlu

Genç ve yakışıklı bir gencin mazoşizmin acısıyla renklenmiş dünyası... Bu acıdan alınan haz, ölüme yaklaştıkça hissedilen doyum…

Yaşlı, göbekli bir holding patronunun cinsel tercihi nedeniyle varoşların kasketli orta yaşlı erkeklerinde aradığı yakınlık…

Üç kuşak boyunca sürüp gelen fahişeliğin kadının ruhunu paramparça edişi…

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu bu kitapta insan denen muhteşem ve bir o kadar da karmaşık varlığa ait sahici yaşam hikâyeleri sunuyor.

Bazen dehşete kapılacak, çoğu zaman da hüzünleneceksiniz…

29 Mart günlük burç yorumları