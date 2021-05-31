Güne Başlarken | 31 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, canlı yayında Türkçe sürprizi yaptı.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun dayısı Metin Bahçekapılı vefat etti. Başkan Ali Koç, acılı gününde Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

İsviçreli Jason Dupasquier, sıralama turlarındaki kaza sonrası hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

31 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,57 TL euro ise 10,46 TL.

ise Gram altın ise 525 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 22°C Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 17°C, 22°C İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bazı astrologların “Kozmik düzenbaz” olarak nitelendirdiği Merkür 30 Mayıs itibarıyla, 23 Haziran’a kadar sürecek gerilemesine başlıyor! Astrolojinin giderek daha çok yayılması ve günlük hayata girmesi sayesinde, pek çok insan astrolojik terimleri daha çok duyar oldu. Astrolojiyle en yüzeysel ilgilenen kişiler bile Güneş ve Ay tutulmalarından, gezegenlerin geri hareketlerinden haberdar artık. En çok da Merkür gerilemesinden… Her şeyden önce, Merkür gerilemesinin gereğinden fazla olumsuz yansıtıldığını düşündüğümü ifade etmeliyim. Evet, bazı sorunlarla karşılaşabiliriz, ama yaklaşık üç-dört hafta boyunca hiçbir şeye adım atmayalım gibi bir sonuç çıkarmamalıyız. Hatta bu dönemleri kullanabiliriz! Bu konuya değineceğim ama önce dikkat etmemiz gerekenleri kısaca ele alalım… Öner Döşer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Momo- Michael Ende

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

31 Mayıs günlük burç yorumları