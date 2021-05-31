Güne Başlarken | 31 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
31 Mayıs 2021, Pazartesi 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, canlı yayında Türkçe sürprizi yaptı.
- Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun dayısı Metin Bahçekapılı vefat etti. Başkan Ali Koç, acılı gününde Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- İsviçreli Jason Dupasquier, sıralama turlarındaki kaza sonrası hayatını kaybetti.
Güne Dair Notlar
- 31 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,57 TL euro ise 10,46 TL.
- Gram altın ise 525 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 22°C Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 17°C, 22°C İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bazı astrologların “Kozmik düzenbaz” olarak nitelendirdiği Merkür 30 Mayıs itibarıyla, 23 Haziran’a kadar sürecek gerilemesine başlıyor! Astrolojinin giderek daha çok yayılması ve günlük hayata girmesi sayesinde, pek çok insan astrolojik terimleri daha çok duyar oldu. Astrolojiyle en yüzeysel ilgilenen kişiler bile Güneş ve Ay tutulmalarından, gezegenlerin geri hareketlerinden haberdar artık. En çok da Merkür gerilemesinden… Her şeyden önce, Merkür gerilemesinin gereğinden fazla olumsuz yansıtıldığını düşündüğümü ifade etmeliyim. Evet, bazı sorunlarla karşılaşabiliriz, ama yaklaşık üç-dört hafta boyunca hiçbir şeye adım atmayalım gibi bir sonuç çıkarmamalıyız. Hatta bu dönemleri kullanabiliriz! Bu konuya değineceğim ama önce dikkat etmemiz gerekenleri kısaca ele alalım… Öner Döşer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Momo- Michael Ende
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.
31 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koyup bütçenizi dengelemelisiniz. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginçlikler gündeme gelecek.
- BOĞA: Bugün, kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasını hazırlayacaksınız. Sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs karşıt evinizde ilerlerken özel zevkler söz konusu olabilir.
- İKİZLER: Bugün kendinizi öne çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım edeceksiniz. Mesleki çalışmalarınıza hız kazandırmak isteseniz de gerekli donanımı sağlamak için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.
- ASLAN: Bilinçaltınız yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdekilerin istekleri karşısında üzülüyorsanız bu konulardan uzak durun.
- BAŞAK: Karşıt Neptün’den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Başarı konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.
- TERAZİ: Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız.
- AKREP: Duygusal davranmak istemediğiniz halde her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde baskıcı davrananlar olacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Planlarınızı gözden geçirmelisiniz.
- YAY: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde başarıyı hızla yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrularınızdan taviz vermemelisiniz.
- OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları koymalı ve ne pahasına olursa olsun, aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.
- KOVA: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı olmalısınız. Bazıları için olağan olan bu durum size ters ve sıkıcı gelecek. İnatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.
- BALIK: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlanabilirsiniz.