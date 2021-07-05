Güne Başlarken | 5 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli olan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Galatasaray, U19 Gelişim Ligi'nde normal süresi 2-2 biten maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maça damga vuran oyuncu ise Eren Aydın oldu.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan üçüncü doz aşı miktarı saat 22.01 itibarıyla 1 milyon 76 bin 551 oldu.

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı Hüseyin Demirci'yi (30) başına demir profille vurarak öldüren ve ertesi gün saklandığı babasının Menderes ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınan Harun Sağlam, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Şakran Cezaevine gönderildi.

Güne Dair Notlar

5 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu Ankara, 14°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 27°C İç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Pandemi nedeniyle çalışılmayan süreler borçlanılabilir mi? - Ekrem Sarısu yazdı...

Günün kitabı

Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal - Zülfü Livaneli

Türk Edebiyatı’nın güçlü kalemi Zülfü Livaneli, gelmiş geçmiş en büyük ustasını, kırk dört yıllık dostunu, yoldaşını; “Yaşar Abi”sini anlatıyor. Yaşar Kemal kendi edebiyat kuramını ilmek ilmek oluşturup doğduğu kentten başladığı yazın hayatında dünya insanına ulaşarak varıyor zirveye. Epopelerden, Anadolu efsanelerinden, mitoslardan, ağıtlardan aldığı ilhamını kusursuz betimlemeleri, insan psikolojisinin en derinine inen sezgisi ve gerçekçi kurgusuyla taçlandırıyor. Dramı değil trajediyi yaşatıyor zihinlerde. Homeros’un, Karacaoğlan’ın, Cervantes’in, Çehov’un, Dadaloğlu’nun açtığı yollardan gidiyor. Ve Anadolu dağlarında bir ateş yakıp tüm dünyayı aydınlatıyor. “Yaşar Kemal’i düşündüğüm zaman aklımda deli deli türküler dolaşır” diyor Livaneli. Stockholm’ün karlı caddelerinde, Paris’in geniş meydanlarında ve İstanbul’un belki her sokağında söyledikleri türküleri yazıyor satırlarına.

5 Temmuz günlük burç yorumları