Güne Başlarken | 5 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Temmuz 2021, Pazartesi 07:13 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde husumetli olan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Galatasaray, U19 Gelişim Ligi'nde normal süresi 2-2 biten maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maça damga vuran oyuncu ise Eren Aydın oldu.
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan üçüncü doz aşı miktarı saat 22.01 itibarıyla 1 milyon 76 bin 551 oldu.
İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı Hüseyin Demirci'yi (30) başına demir profille vurarak öldüren ve ertesi gün saklandığı babasının Menderes ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınan Harun Sağlam, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Şakran Cezaevine gönderildi.
Güne Dair Notlar
- 5 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu Ankara, 14°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 27°C İç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Pandemi nedeniyle çalışılmayan süreler borçlanılabilir mi? - Ekrem Sarısu yazdı...
Günün kitabı
Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal - Zülfü Livaneli
Türk Edebiyatı’nın güçlü kalemi Zülfü Livaneli, gelmiş geçmiş en büyük ustasını, kırk dört yıllık dostunu, yoldaşını; “Yaşar Abi”sini anlatıyor. Yaşar Kemal kendi edebiyat kuramını ilmek ilmek oluşturup doğduğu kentten başladığı yazın hayatında dünya insanına ulaşarak varıyor zirveye. Epopelerden, Anadolu efsanelerinden, mitoslardan, ağıtlardan aldığı ilhamını kusursuz betimlemeleri, insan psikolojisinin en derinine inen sezgisi ve gerçekçi kurgusuyla taçlandırıyor. Dramı değil trajediyi yaşatıyor zihinlerde. Homeros’un, Karacaoğlan’ın, Cervantes’in, Çehov’un, Dadaloğlu’nun açtığı yollardan gidiyor. Ve Anadolu dağlarında bir ateş yakıp tüm dünyayı aydınlatıyor. “Yaşar Kemal’i düşündüğüm zaman aklımda deli deli türküler dolaşır” diyor Livaneli. Stockholm’ün karlı caddelerinde, Paris’in geniş meydanlarında ve İstanbul’un belki her sokağında söyledikleri türküleri yazıyor satırlarına.
5 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı artırma konusunda istediğiniz başarıyı kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın.
- BOĞA: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda sosyal hayatınız daha güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek. Eğlenmek hoşunuza gidecek.
- İKİZLER: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman ister. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.
- YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içindeyken olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmaktan vazgeçmelisiniz.
- ASLAN: İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.
- BAŞAK: Maddi konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, çabanızla elde etmek istiyorsunuz. Çevrenizdeki olaylardan etkilenmeyin.
- TERAZİ: Gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlarda her şeye müdahale ediyorsunuz. Karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Başarılar sizden yana unutmayın.
- AKREP: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gün. Sosyal hayata ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.
- YAY: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz.
- OĞLAK: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıkları bırakmaya tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir.
- KOVA: Konuşmalarınızla çevreniz üzerinde hayranlık bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranış tarzınız aile içinde birtakım yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
- BALIK: Özgürlüğünüzü ifade konusunda cesaretli davranacaksınız. Farklı düşüncelerin dile geleceğini bilmenize rağmen, fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok güçlü.