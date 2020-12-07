Güne Başlarken | 7 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Aralık 2020, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İzmit'te, corona virüs nedeniyle bir ay içerisinde Muhammet (39), annesi Mahmure ve babası Hasan Kılınç (76) yaşamlarını yitirdi.
- Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (ERAGEM) yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı adayının faz-2 çalışmalarına 15 Aralık'tan sonra başlanması öngörülüyor.
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi Öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberleri sert bir dille yalanlayarak Yunanistan'a tepki gösterdi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
- Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 67 milyonu aştı.
Güne Dair Notlar
- 7 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 81 euro ise 9, 48 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 12°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 12°C Sabah saatlerinde puslu ve sisli Trabzon, 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu Diyarbakır, -1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Sonuç ne oldu? Hangi konuda mutabık kaldık? Toparlayalım: - Tank - Palet Fabrikası peşkeş mi çekildi, yoksa akıllıca bir işletmeye mi devredildi?
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- Bir milletvekili orduya, hem de savaş halindeki orduya “Satılmış” mı dedi, yoksa biz mi yanlış duyduk? Maksadını mı aştı, yoksa Türkçesi mi kıt? Rauf Tamer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Sabahattin Ali- İçimizdeki Şeytan
İçimizdeki Şeytan’ın Ömer, Macide ve Bedri’sinin bugün de aramızda olduklarını söylemek yanlış olmaz. Balıkesir’de kendi kendisini yetiştirmeyi bilmiş, gerçeği söylemekten caymayan Macide; Macide’ye rastlayana kadar alıştığı düşünmesiz, iradesiz ve bir avuç sahte aydının elinde savrulan yaşamında *şeytan*la ortaklığını ilan edip duran Ömer ve bu ikilinin imkânsız aşkının koruyuculuğuna soyunmuş, şefkatli, güvenilir dost Bedri. Kimi zaman dışarıdan kimi zaman içeriden konuşarak bir arada kalmaya çabalıyorlar. İçimizdeki Şeytan Ömer karakterinde dile gelen düşünüşler, savunmalar, kolaycı, tüketici ilişkiler sürdükçe tazeliğini koruyacak.
7 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevreniz sizden etkilenip fikirlerinize karşı çıkamıyor. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Partnerinizi eleştirmediğiniz sürece karşılıklı iletişiminiz artıyor.
- BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde yumuşak geçişler var ve iş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken iş arkadaşlarınız arasında işbirliğini sağlayacaksınız.
- İKİZLER: Gücünüzün yavaşladığını hissederek, kendinizi geriye çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız. Suskun ve gizemli olabilirsiniz.
- YENGEÇ: Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmayın. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bugün sinirli ve eleştirici olabilirsiniz.
- ASLAN: Kendinizle ilgili olumsuz şeyler düşünmeyin. Dengeleriniz çok önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek enerjiye sahipsiniz ama dikkatli davranın. İnsanlar sizden etkileniyor ve karşı çıkamıyorlar.
- BAŞAK: İçinizdeki karmaşa nedeniyle çevreden soyutlamak isteyeceksiniz. Gün içinde nostaljik duygularınız ortaya çıkacak. Sevdiklerinizle ortak duygu birliği içinde olsanız bile geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.
- TERAZİ: Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.
- AKREP: Bugün zihniniz dağınık. Herkese aynı anda söz vermeniz sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın. Uyku düzeniniz önemli.
- YAY: Bugün, enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden olumlu bir şekilde etkilenecekler. Fiziksel anlamda epey çekici ve aktif bir tavır içindesiniz ve başarılısınız.
- OĞLAK: Yaptığınız işler başarıyı getirirken para kazanmakta şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ediyorsunuz. Başarınızı çevre faktörlerle birleştirmelisiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı daha çok seviyorsunuz.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gündesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. Arzularınız çok fazla, sorumluluk duygunuzun yoğunluğu artıracak.
- BALIK: Duygusal yaşamınızla ilgili değişiklik yapmalısınız. Bazı olaylar istediğiniz gibi olacak. Kuracağınız beraberlikler ve ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınızı artıracaksınız.