Güne Başlarken | 7 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

İzmit'te, corona virüs nedeniyle bir ay içerisinde Muhammet (39), annesi Mahmure ve babası Hasan Kılınç (76) yaşamlarını yitirdi.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (ERAGEM) yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı adayının faz-2 çalışmalarına 15 Aralık'tan sonra başlanması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi Öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberleri sert bir dille yalanlayarak Yunanistan'a tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 67 milyonu aştı.

Güne Dair Notlar

7 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 81 euro ise 9, 48 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 12°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 12°C Sabah saatlerinde puslu ve sisli Trabzon, 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu Diyarbakır, -1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Sonuç ne oldu? Hangi konuda mutabık kaldık? Toparlayalım: - Tank - Palet Fabrikası peşkeş mi çekildi, yoksa akıllıca bir işletmeye mi devredildi?

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- Bir milletvekili orduya, hem de savaş halindeki orduya “Satılmış” mı dedi, yoksa biz mi yanlış duyduk? Maksadını mı aştı, yoksa Türkçesi mi kıt? Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Sabahattin Ali- İçimizdeki Şeytan

İçimizdeki Şeytan’ın Ömer, Macide ve Bedri’sinin bugün de aramızda olduklarını söylemek yanlış olmaz. Balıkesir’de kendi kendisini yetiştirmeyi bilmiş, gerçeği söylemekten caymayan Macide; Macide’ye rastlayana kadar alıştığı düşünmesiz, iradesiz ve bir avuç sahte aydının elinde savrulan yaşamında *şeytan*la ortaklığını ilan edip duran Ömer ve bu ikilinin imkânsız aşkının koruyuculuğuna soyunmuş, şefkatli, güvenilir dost Bedri. Kimi zaman dışarıdan kimi zaman içeriden konuşarak bir arada kalmaya çabalıyorlar. İçimizdeki Şeytan Ömer karakterinde dile gelen düşünüşler, savunmalar, kolaycı, tüketici ilişkiler sürdükçe tazeliğini koruyacak.

7 Aralık günlük burç yorumları