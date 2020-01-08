Güne Başlarken | 8 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 8 Ocak günü saat 07.48’de dolar 5,97 TL’den işlem görürken, euro ise 6,65 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Erzurum çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 2°C, 5°C

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 4°C, 7°C

İzmir: Çok bulutlu 6°C, 9°C

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8°C, 12°C

Antalya: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 9°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 8°C, 10°C

Trabzon: Öğle saatlerinde yağmurlu 9°C, 12°C

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı -4°C, 0°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 5°C, 6°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, Soma'da yaşayan Mehmet Emin Ercan'dan eşi Yurdagül Hanım'a geliyor.

8 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün organizasyonla ilgili çalışmalarla yaşantınızı renklendireceksiniz.Bazı olayların gündem kazanmasıyla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

BOĞA: Maddi özgürlüğünüz için her türlü şartı kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun olabilir.

İKİZLER: İsteklerinizde aşırıya kaçarak kendinizi huzursuz etmenin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: Arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacaksınız. Kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

BAŞAK: Kendinizi denetleme huyundan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluktan bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Maddi konular canınızı sıkabilir.

TERAZİ: Hırsınız yüzünden herkesi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere istekleriniz konusunda diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle yola çıkıyorsunuz.

AKREP: Enerjinizi ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderliğe çok çabuk uyum sağlayacak, isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Çevrenize yansıtıyorsunuz.

YAY: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. İç sıkıntılarınızın tek nedeni çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapınız var. Ama bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut. Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak.

KOVA: Bazı konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır. Şartlar sizden yana.

BALIK: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabanın size kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da hatalarını sizin kadar sahiplenen az kişi vardır.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

Erken boşalmam var, 3 dakika sürüyor. Çözüm diye 15 liraya geciktirici krem aldım, sürerken boşaldım. Kız arkadaşıma çok mahçup oluyorum. “Sen tek başına hallediyorsun” deyip ilişkiye girmiyor, dalga geçiyor.

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Bugün;

Monako bağımsızlığını bugün kazandı. 1297

İtalyan seyyah Marco Polo, Venedik'te öldü. 1329

Astronomi bilgini Galileo öldü. 1642

Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması. 1784

ABD'nin ulusal borcu ilk ve son kez olarak 0 (sıfır) oldu. 1835

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi. 1933

Yoksullara ucuz ekmek verilmesine ilişkin kararname yayımlandı. 1943

Celal Bayar Demokrat Parti ( DP) Genel Başkanı oldu. 1946

Hirfanlı Barajı hizmete girdi. 1960

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit, milletvekillerine yapılan zamlara tepki gösterdi; maaş zammını kabul etmeyeceğini açıkladı. 1977

Bülent Ersoy'un sahneye çıkma yasağı kaldırıldı. Operasyonla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un sahneye çıkmasına Emniyet Genel Müdürlüğü 7 yıldır izin vermiyordu. 1988

THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RC-100 tipi uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak kurtuldu. 2003

Halep ile Gaziantep arasında konulan yolcu treni ilk seferini yaptı. 2010

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