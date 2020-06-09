Güne Başlarken | 9 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Diyarbakır'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sağlık vadisi kuruyoruz. Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. ODTÜ içerisinde olacak. Bununla beraber ciddi bir sıçrama istiyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi atılımla dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz'' dedi.

Güne Dair Notlar

9 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,77 TL, euro ise 7,65 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 20°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 16°C, 32°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 24°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 36°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Şeftali delilerine geliyor

Şeftaliye bayılanlar için 6 farklı şeftalili tarif var. İşte şeftali ile yapılabilecek 6 lezzetli tatlı.

Şeftalili pasta

Şeftalili dondurma

Şeftalili tart

Şeftalili muffin

Şeftalili kurabiye

Şeftalili cheesecake

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Şirinler: Kayıp Köy (ATV), Deli Deli Küpeli (Star TV)

Dizi önerisi: Kardeşler Takımı (Band of Brothers) - 2001

Film önerisi: Çizgili Pijamalı Çocuk 2008

Kitap önerisi: Turgut Gürsan - Nazi Almanya'sının Gizli Tarihi

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2020)

KOÇ : Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyalog çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz ama olayların boyutu davranışlarınızı olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.

: Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyalog çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz ama olayların boyutu davranışlarınızı olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor. BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah saklı. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından çok sıkılabilirsiniz. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bazı konuları sonradan kafanıza takıyorsunuz.

Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah saklı. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından çok sıkılabilirsiniz. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bazı konuları sonradan kafanıza takıyorsunuz. İKİZLER: Bugün gereksiz bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlaması mümkün değil. Bu durum sizi çok geriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız bir hayli sıkkın. Daha sakin kalmalı, pozitif bakmalısınız.

Bugün gereksiz bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlaması mümkün değil. Bu durum sizi çok geriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız bir hayli sıkkın. Daha sakin kalmalı, pozitif bakmalısınız. YENGEÇ: Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek bazı planlar yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmezseniz her şey daha iyi olur. İşler yoluna girecek.

Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek bazı planlar yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmezseniz her şey daha iyi olur. İşler yoluna girecek. ASLAN: Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek alacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. Bugün iş bağlama konusunda başarılısınız.

Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek alacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. Bugün iş bağlama konusunda başarılısınız. BAŞAK: İş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.

İş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz. TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, insanlara baskıcı davranmamalısınız. Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz.

Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, insanlara baskıcı davranmamalısınız. Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. AKREP: Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen her konuda başarılısınız ve bu durumu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olun.

Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen her konuda başarılısınız ve bu durumu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olun. YAY: Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Fiziksel anlamda çekici ve enerjiksiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Fiziksel anlamda çekici ve enerjiksiniz. OĞLAK: Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz. Mesleki aşkların gündemde olacağı bir gün. Sakinliği ve dinginliği elden bırakmamalısınız.

Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz. Mesleki aşkların gündemde olacağı bir gün. Sakinliği ve dinginliği elden bırakmamalısınız. KOVA: Gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız sürece sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça daha iyi işler ayağınıza gelecek.

Gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız sürece sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça daha iyi işler ayağınıza gelecek. BALIK: İş arayanlar teklifleri değerlendirebilir. Duygusal iniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşkudan kurtulun, belirsizlikleri kafanızdan atın. İçinde olduğunuz durumda arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.

9 Haziran gününe damga vuran olaylar

Anıtkabir proje yarışmasını Emin Onat ve Orhan Ada'nın kazandığı açıklandı. 1942

Türkiye, Dünya Sağlık Teşkilatı'na üye oldu. 1947

Adnan Menderes Demokrat Parti genel başkanlığına seçildi. 1950

Türk bayrağını yırtmaktan sanık 4 Amerikalı yapılan yargılamada beraat etti. 1955

Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer denizaltı George Washington suya indirildi. 1956

Parti Meclisi'nden güven isteme amacıyla istifa eden Bülent Ecevit oybirliğiyle yeniden Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri seçildi. 1967

Yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı At filmi Tokyo Film Şenliği'nde büyük ödülü iki filmle paylaştı. 1985

Paris'teki Picasso Müzesi’nde Pablo Picasso'ya ait, içinde 32 adet desen barındıran bir defter çalındı. 2009

Ermenistan’da bir mağarada dünyanın en eski deri ayakkabısı bulundu. 2010

Günün videosu: