Güne Başlarken | 9 Haziran 2020
Dün gece gözünden kaçan önemli gelişmeler ve bugün için seni bilgilendirip, gününe renk katacak bazı bilgiler Güne Başlarken'de. Posta ile Güne Başlarken seni bekliyor.
09 Haziran 2020, Salı 07:07 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
Diyarbakır'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sağlık vadisi kuruyoruz. Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. ODTÜ içerisinde olacak. Bununla beraber ciddi bir sıçrama istiyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi atılımla dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz'' dedi.
- 9 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,77 TL, euro ise 7,65 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 20°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 16°C, 32°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 24°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 36°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Şeftali delilerine geliyor
Şeftaliye bayılanlar için 6 farklı şeftalili tarif var. İşte şeftali ile yapılabilecek 6 lezzetli tatlı.
- Şeftalili pasta
- Şeftalili dondurma
- Şeftalili tart
- Şeftalili muffin
- Şeftalili kurabiye
- Şeftalili cheesecake
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Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Şirinler: Kayıp Köy (ATV), Deli Deli Küpeli (Star TV)
Dizi önerisi: Kardeşler Takımı (Band of Brothers) - 2001
Film önerisi: Çizgili Pijamalı Çocuk 2008
Kitap önerisi: Turgut Gürsan - Nazi Almanya'sının Gizli Tarihi
Günlük burç yorumları (9 Haziran 2020)
- KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyalog çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz ama olayların boyutu davranışlarınızı olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.
- BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah saklı. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından çok sıkılabilirsiniz. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bazı konuları sonradan kafanıza takıyorsunuz.
- İKİZLER: Bugün gereksiz bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlaması mümkün değil. Bu durum sizi çok geriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız bir hayli sıkkın. Daha sakin kalmalı, pozitif bakmalısınız.
- YENGEÇ: Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek bazı planlar yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmezseniz her şey daha iyi olur. İşler yoluna girecek.
- ASLAN: Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek alacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. Bugün iş bağlama konusunda başarılısınız.
- BAŞAK: İş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.
- TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, insanlara baskıcı davranmamalısınız. Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz.
- AKREP: Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen her konuda başarılısınız ve bu durumu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olun.
- YAY: Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Fiziksel anlamda çekici ve enerjiksiniz.
- OĞLAK: Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz. Mesleki aşkların gündemde olacağı bir gün. Sakinliği ve dinginliği elden bırakmamalısınız.
- KOVA: Gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız sürece sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça daha iyi işler ayağınıza gelecek.
- BALIK: İş arayanlar teklifleri değerlendirebilir. Duygusal iniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşkudan kurtulun, belirsizlikleri kafanızdan atın. İçinde olduğunuz durumda arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.
9 Haziran gününe damga vuran olaylar
- Anıtkabir proje yarışmasını Emin Onat ve Orhan Ada'nın kazandığı açıklandı. 1942
- Türkiye, Dünya Sağlık Teşkilatı'na üye oldu. 1947
- Adnan Menderes Demokrat Parti genel başkanlığına seçildi. 1950
- Türk bayrağını yırtmaktan sanık 4 Amerikalı yapılan yargılamada beraat etti. 1955
- Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer denizaltı George Washington suya indirildi. 1956
- Parti Meclisi'nden güven isteme amacıyla istifa eden Bülent Ecevit oybirliğiyle yeniden Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri seçildi. 1967
- Yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı At filmi Tokyo Film Şenliği'nde büyük ödülü iki filmle paylaştı. 1985
- Paris'teki Picasso Müzesi’nde Pablo Picasso'ya ait, içinde 32 adet desen barındıran bir defter çalındı. 2009
- Ermenistan’da bir mağarada dünyanın en eski deri ayakkabısı bulundu. 2010
Günün videosu: