Bronzlaşmak uğruna uzun süre güneşin altında korunmasız bir şekilde kalmak, ciddi güneş yanıklarına neden olabilir. Güneş yanıkları cildi kızartır ve verdiği acı nedeniyle hareket etmekte bile zorluk çekebilirsiniz. Peki güneş yanığı olan bir cildi yatıştırmak için ne yapılmalı? Dışarıdayken cildinizin pembeleştiğini hissettiğiniz anda, hemen gölge bir yere ya da kapalı bir alana geçmelisiniz. Ardından hemen güneş kremi uygulayın ki cildiniz daha fazla yanmasın. Cildiniz çok tan güneşten yandıysa, ağrıyı ve acıyı dindirmek ve de cildinizi yatıştırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var...

1- ILIK DUŞ ALIN

Express'in haberine göre, güneş yanıkları vücut ısınızı yükseltir. Durum böyle olunca ılık duş almak iyi bir seçim olur. Suyun çok soğuk olmamasına özen gösterin ve güneşten yanan bölgelerinize tutun. Ilık duş güneş yanıklarına anında etki edecektir. Duş sonrasında cildinizi havluyla nazikçe kurulayın. Ve ikinci adıma geçin.

2- SIK SIK NEMLENDİRİN

Güneşten yanan cildinizi nemlendirmek için aloe vera ya da soya içeren nemlendirici kullanın. Bu iki içerik cildinizin yatışmasını sağlayacaktır. Nazikçe cildinize sürdüğünüz nemlendirici, cildinizin iyileşmesini ve acının giderilmesini sağlayacaktır.

3- İBUPROFEN KABARMAYI ÖNLER

Canınız çok yanmaya başladığınızda ve cildinizin kabarmaya başladığını fark ettiğinizde ibuprofen alabilirsiniz. İbuprofen kızarıklıkların giderilmesine ve kabarmaların önlenmesine yardımcı olabilir.

4- YETERİNCE SU İÇİN

Cildiniz güneşten yandığında vücudunuz su kaybeder. Dehidrasyonu önlemek ve gidermek için yeterince su almaya özen göstermelisiniz.

5- CİLDİNİZİ KORUYUN

Güneş yanığınız varsa cildiniz ekstra korunmaya ihtiyaç duyar. Dışarı her çıktığınızda yanan bölgelerinizi kapatan ve hava alan kumaşlar tercih edin. Kıyafetlerinizin açık renkli olması önemli.







