Güney Koreli ünlü müzik grubu "Jambinai", Ankara’da hayranlarıyla buluştu. Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının 2019 Traveling Korean Arts Projesi kapsamında post-rock müzik grubu "Jambinai", Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, modern müzik ile Güney Kore geleneksel müziğini bir araya getiren grubun performansı büyük beğeni topladı.

Hayranlarını Türkçe selamlayarak teşekkür eden Jambinai grubunun lideri İlwoo Lee, Türkiye’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Konser, Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi desteğiyle gerçekleştirildi.

AA