Güntekin Onay, Beşiktaş kadrosundaki bazı oyuncuları eleştirdi

Hürriyet köşe yazarı Güntekin Onay Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor mağlubiyetini yorumladı. Özellikle Abdoulay Diaby ve Güven Yalçın'ı eleştiren yorumcu, şunları yazdı:

Korner bile kazanamayan bir Beşiktaş

"Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında ilk yarılarda çok az aksiyon oluyor. İç sahada 8 maçın 6’sında ilk yarılarda gol bulamamış. Genelde de 15 maçın 11’inde. Dün de Malatyaspor karşısında ilk 45 dakika isabetli şut atmayı bırakın, korner dahi kazanmadı.

Ligin en ofansif ekiplerinden biri olan Malatyaspor da hücumu hiç düşünmeyip savunmada kalınca ortaya pozisyonsuz, tatsız tuzsuz bir 45 dakika çıktı. İkinci devre baskılı başlayan siyah beyazlı ekip Malatyaspor’u ceza alanına hapsetse de aradığı pozisyonları üretmekte zorlandı.