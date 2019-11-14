Günün özeti | 13 Kasım 2019

Gündem

-Annesini arayıp helallik istemiş. Yaşamına son veren Saadet öğretmenin son konuşması ortaya çıktı.

-Giresun'un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan gözaltına alındı.

-Milli Saraylar Müzekart kapsamına alınıyor.

-Yeni kimliklerle artık elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek.

-Türkiye İş Bankası, yılın ilk 9 ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı: Ekonomiye 396 milyarlık kaynak

-Cenazesi İngiltere’ye gönderilen Le Mesurier’in evinin önünde bir yıl boyunca ayrılmadan kâğıt mendil satan ve 10 gün önce birden bire kayıplara karışan gizemli Suriyeli, akıllarda birçok soru işareti bıraktı.

-Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu.

-İstanbul Sultangazi’de bulunan Nene Hatun Anaokulu’na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

-Türkiye ile Yunanistan arasındaki bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek.





Spor

-14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın davasını 21 Şubat’a erteledi. Tedbir devam ettiği için Mustafa Cengiz Yönetimi duruşma tarihine kadar görevine devam edecek.

-Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, futbolcu olarak sahada olduğu Elit Master Lig maçında hakeme saldırdı.

-Başakşehir, Arda Turan'la yolları ayırmaya hazırlanıyor.

-Houston Rockets oyuncusu Austin Rivers, rakip takımın koçu olan babası Doc Rivers'ı oyundan attırdı.

-Yerli oyun Zula’ya Çukur haritasının eklenmesinin ardından dizinin sevilen karakterleri Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş da dahil edildi.

-Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporu açıklandı.





Dünya

-Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı.

-Almanya'da kiliselerde cinsel istismara uğrayan 770 kişi tazminat alacak.

-İspanyol diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri satışa çıkıyor.

-Amerika'nın doğu sahillerini vuran Dorian Kasırgası'nda kaybolan ineklerin 8 kilometre yüzüp başka bir sahile çıktıkları anlaşıldı.

-ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.





Magazin

-Gonca Vuslateri, Fırat Tanış'la rol aldığı "Erkek Arkadaşım Bir Feminist" adlı tiyatro oyununda fenalaştı.

-Çağatay Ulusoy'un kilosunun sırrı ortaya çıktı.

-1 yıl sonra karşılaşan Seçkin Piriler, Meral Kaplan ile aynı kareye girmemek için akla karayı seçti.

-Tamer Karadağlı'dan Burcu Esmersoy açıklaması: İkimiz de evli değiliz, yasak olan ne?

-Deniz Akkaya'nın kızı ile birlikte bir firmanın reklam yüzü olması ve bikinili pozlar vermesinden rahatsız olan Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'ya istismar davası açtı.

-Oyuncu Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük Amerikalı eşinden boşanıyor.

-Motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.





Günün iyi haberi

-Rusya'da bir itfaiyeci dumandan etkilenen kediyi hayata döndürdü.





Günün özel haberi

-Sizin için en ideal doğum hangisi? - Serpil Dokurel





Günün şarkısı

Günün fotoğrafı

Köpek yavrusu alnında ikinci kuyrukla doğdu.



