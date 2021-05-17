ABD'nin saygın yayın kuruluşlarından biri olan The New Yorker, mayıs sayısında karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun çizimine yer verdi. Dergide Ekşioğlu'nun koronavirüs pandemisi deneyimlerini ve krizin bitmesine yönelik umutları hakkındaki röportajına da yer verildi. Ekşioğlu'nun çizimleri daha önce de 3 kez The New Yorker'a kapak olmuştu.

GÜRBÜZ DOĞAN EKSİOĞLU KİMDİR?

Türk karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu 1954 yılında Mesudiye'de doğdu. Mesleki öğrenimini İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda (günümüzde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) gördü.

1977 yılından beri karikatür çalışmaları yapan Ekşioğlu, 2006'ya kadar 23'ü uluslararası olmak üzere, toplam 64 ödül kazandı.

Türkiye'de ve yurt dışında pek çok karma serginin yanı sıra, biri New York'ta olmak üzere 9 kişisel sergi açtı.

Atlantic Monthly, New York Times gibi gazete ve dergilerin yanı sıra, New Yorker dergisinin kapağında üç kez, Forbes dergisinin kapağında bir kez çalışmaları yayımlandı.

11 Eylül saldırılarının yıldönümü baskısında New Yorker kapağında yayınlanan karikatürü ile hafızalarda yer eden özel bir başarı kazandı.

16 Mayıs 2011 Tarihli New Yorker dergisinin kapağı yine Gürbüz Doğan Ekşioğlu tarafından çizilmiştir. "Erasing Osama" isimli illüstrasyon çalışması Osama Bin Ladin'in ABD tarafından öldürülmesi üzerine yapılmıştır.