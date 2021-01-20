Ekonomi Gürkan Siviş: Kurumsal kiracılı gayrimenkul talebi arttı

Gürkan Siviş: Kurumsal kiracılı gayrimenkul talebi arttı

Ekonomi

Gürkan Siviş: Kurumsal kiracılı gayrimenkul talebi arttı

Son dönemlerde kurumsal kiracılı gayrimenkul talebi arttı. Bu artışın çeşitli sebepleri olmakla birlikte aslında çok fazla yararı olduğunu belirten Gürkan Siviş “kurumsal kiracılı gayrimenkul kaçırılmayacak bir fırsat” dedi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 21:25 Son Güncelleme:
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Gürkan Siviş, elinde ofis, dükkan ve işletme gibi boş mülkü olan herkesin kurumsal kiracılar araması gerektiğini söyledi. Kurumsal kiracılar mülk sahipleri için, güvenilir ve her zaman belirli günlerde gelir kapısı olacağını belirtti. Siviş’e göre boş mülkü bulunan kişilerin, mülklerini kiralayabileceği en yüksek fiyatı her zaman kurumsal kiracıları verebilir.

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Gürkan Siviş kurumsal kiracıların son derece faydalı olduğunu belirtirken dikkat edilmesi gereken noktalardan da bahsetti: Mülk sahipleri her zaman güvenilir, doğru, iyi anlaşabileceği kurumsal firmayı bulmakta zorlanıyor. Bu sebeple bu konuda uzman kişiler ile çalışarak size en uygun kurumsal kiracıyı bulmanız mümkün. 


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