Gürkan Siviş: Kurumsal kiracılı gayrimenkul talebi arttı

Gürkan Siviş, elinde ofis, dükkan ve işletme gibi boş mülkü olan herkesin kurumsal kiracılar araması gerektiğini söyledi. Kurumsal kiracılar mülk sahipleri için, güvenilir ve her zaman belirli günlerde gelir kapısı olacağını belirtti. Siviş’e göre boş mülkü bulunan kişilerin, mülklerini kiralayabileceği en yüksek fiyatı her zaman kurumsal kiracıları verebilir.

Uzman Desteği Almak Şart

Gürkan Siviş kurumsal kiracıların son derece faydalı olduğunu belirtirken dikkat edilmesi gereken noktalardan da bahsetti: Mülk sahipleri her zaman güvenilir, doğru, iyi anlaşabileceği kurumsal firmayı bulmakta zorlanıyor. Bu sebeple bu konuda uzman kişiler ile çalışarak size en uygun kurumsal kiracıyı bulmanız mümkün.



