Gustavo için son karar! Vitor Pereira...
Luiz Gustavo bundan birkaç ay önce yedek kulübesine mahkum olmuş, yaşı ilerlemeye başlamış ve yüksek maliyetli bir oyuncu olarak gözden çıkarılmıştı. Ancak Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği, karar değişikliklerini de beraberinde getirdi. Gustavo, Pereira'nın isteğiyle takımda kalacak.
04 Temmuz 2021, Pazar 13:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, Luiz Gustavo'yu as takımda düşünüyor. Sağlamcı oyun tarzıyla bilinen Pereira, savunma güvenliğini ön planda tutmak için Gustavo'yu planlarında önemli bir yere koyacak.
Milliyet'teki habere göre, savunmanın önünde yer alacak Brezilyalı oyuncu, Pereira’nın önceki döneminde Josef de Souza’nın üstlendiği gibi kritik bir görevi yerine getirecek.
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte 11'den kesilen ve hamle oyuncusu kimliğine bürünen Luiz Gustavo, Belözoğlu'nun yeni sezon planları arasında yer almıyordu.
Vitor Pereira mevcut kadroyu inceledi ve genel anlamda beğendi. Doğal olarak eksik yerlere bazı takviyeler istese de diğer görüşülen teknik adamlar gibi yönetimden fazla oyuncu talebinde bulunmadı. Özellikle hücum hattına yapılacak takviye ile mevcut kadroyu şampiyon yapabileceğini ifade etti.