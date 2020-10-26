Güzel bir cilt, fit bir vücut

DNCollagen Plus Hyaluronic Acid, içeriğindeki özel olarak seçilmiş Tip 1 ve Tip 3 kollajen peptitleri ve hyalüronik asit sayesinde; cildin yaşa ve dış etmenlere bağlı kaybettiği kollajeni takviye etmesine yardımcı oluyor.

Cildin gençliğini destekliyor

DNCollagen Plus Hyaluronic Acid’in içeriğindeki kollajenin bir kısmını oluşturan özel kollajen peptitleri; vücudumuzda 30 yaşından sonra üretimi azalan kollajenin tekrar hızlıca çoğalmasına ve bağ dokusunun güçlenmesine destek oluyor.

Aynı zamanda saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olan DNCollagen Plus Hyaluronic Acid’in, günlük önerilen miktarda 4 hafta kullanımının 35-55 yaş arası kadınlarda ciltte olumlu etkileri klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Ürün; düzenli kullanım sonucunda kollajen eksikliği nedeniyle yıllar içerisinde ciltte oluşan kırışıklık ve sarkmalarda azalmayı desteklerken, daha sıkı, daha gergin ve daha pürüzsüz bir cildin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor.

Fit bir vücut artık hayal değil

DNCollagen Plus Hyaluronic Acid, cilt güzelliğinin yanı sıra vücut güzelliğine de olumlu katkılar sağlıyor. Ürünün kollajen içeriğinin diğer kısmını vücudun daha fit olmasını sağlayan özel seçilmiş hidrolize kollajen peptiti oluşturuyor. Bu son derece ileri teknolojilerle saflaştırılmış ve üretilmiş özel kollajenin kullanılmasının yağ kütlesini azalttığı, yağsız vücut kütlesini arttırdığı ve kasları desteklediği klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Ayrıca vücuttaki selülitler üzerinde de etkili olan ürün, düzenli kullanım ile kadınların korkulu rüyası selülitlerin azalmasına yardımcı oluyor.

DNCollagen Plus Hyaluronic Acid; şeker, katkı maddesi, boyar madde ve aroma içermeyen toz formu ile su, süt, kahve veya yoğurt gibi yiyeceklerle beraber tercihe göre kahvaltıda, öğünde ya da akşamları alınabilir.



