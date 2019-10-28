Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı 2,5 yıllık ilişkilerinin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver, 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Önceki gün ikilinin yeniden ayrıldığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü