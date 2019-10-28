Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı
2,5 yıllık ilişkilerinin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver, 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Önceki gün ikilinin yeniden ayrıldığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü
Ayrılıktan hemen sonra Hadise'nin yaptığı paylaşım ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.
Murat Boz'la adı sürekli aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, çiftin ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Hadise'ye eleştiri bombardımanı
Hadise'nin bu paylaşımı sosyal medyada olay yarattı. Çoğu Instagram kullanıcısı Hadise'yi eleştiri bombardımanına tuttu.
Bu haberi de okudularAslı Enver ile Murat Boz’un ayrılık nedeni belli oldu