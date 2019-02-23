Haftanın son işlem günü olan Cuma gününün ardından hafta sonu altın fiyatları internette sık aratılan konuların başında geliyor. Bireysel yatırımcı "Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 227,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,70 liradan, bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 520 liradan, 207,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,50 liradan, bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 485 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

733 liradan alınan Yarım Ziynet 743 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor.