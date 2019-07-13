Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı ne kadar?
Hafta içi yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen altın yukarı yönlü bir hareketlilik sergiledi. Yatırımcı altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Düğün sezonu olması nedeniyle çeyrek altın ve bilezik fiyatları da merak edilen konular arasında geliyor. Vatandaşlar hafta sonu olduğu için kuyumculardaki çeyrek altın fiyatları konusunda aramalar gerçekleştiriyor. Peki, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı kaç lira? İşte altın fiyatlarındaki son durum…
Hafta içi dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonu merak edilen konular arasında geliyor. Yatırımcı ve hediyelik altın almak isteyenler internette sıklıkla, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı kaç lira? Kuyumcularda çeyrek altın kaç lira sorularını aratıyor. İşte 13 Temmuz altın fiyatlarında son durum…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
258,95 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 259,05 liradan, bin 711 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 737 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
235,53 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,54 liradan, bin 656 liradan alınan tam altın bin 690 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
828 liradan alınan yarım altın 850 liradan ve 414 liradan alınan çeyrek altın 425 liradan satılıyor.