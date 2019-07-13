Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı ne kadar? Hafta içi yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen altın yukarı yönlü bir hareketlilik sergiledi. Yatırımcı altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Düğün sezonu olması nedeniyle çeyrek altın ve bilezik fiyatları da merak edilen konular arasında geliyor. Vatandaşlar hafta sonu olduğu için kuyumculardaki çeyrek altın fiyatları konusunda aramalar gerçekleştiriyor. Peki, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı kaç lira? İşte altın fiyatlarındaki son durum…