Hafta içi ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerilimi ve İngiltere Başbakanı May’ın istifa edeceğini açıklaması küresel piyasalarda dikkatle takip edilen konular arasındaydı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından piyasalarda bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. Yatırımcı altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 25 Mayıs Cumartesi altın fiyatları…

Yaşanan küresel ekonomik gelişmeler yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında geliyor. Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz ise kazandırdı.24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, avro yüzde 0,56, dolar yüzde 0,46 değer kazandı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,52 artışla 250,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,48 değer kazancıyla 1.670,00 lira oldu. Geçen hafta 406,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 408,00 liraya yükseldi.