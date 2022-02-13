Hagi, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu! 'Fatih Terim ararsa...'

Romanya'da Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, Galatasaray'da Fatih Terim'in başkan ve kendisinin teknik direktör olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Digi Sport'ta yer alan habere göre Voluntari maçı sonrası açıklamalarda bulunan Hagi, "Fatih Terim'e saygım sonsuz. Galatasaray ve Türkiye için bir numara, o bir imparator. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum ama şimdi Farul'dayım. Bu, çok hassas bir durum. Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor. Türkiye'de tek. O, en iyisi" şeklinde konuştu.