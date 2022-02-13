Futbol Hagi, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu! 'Fatih Terim ararsa...'

Hagi, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu! 'Fatih Terim ararsa...'

Futbol

Hagi, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu! 'Fatih Terim ararsa...'

Galatasaray'da Domenec Torrent tartışılmaya başlandı. Takımda bazı saha içi gelişmeler görülse de bunlar skora yansımadıkça Galatasaray, alt sıralardan kurtulamıyor. Bu da Torrent'in gönderilme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Torrent'in yerine adı geçenlerden biri de Gheorghe Hagi. Rumen efsane konuyla ilgili konuştu.

13 Şubat 2022, Pazar 15:11 Son Güncelleme:
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Romanya'da Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, Galatasaray'da Fatih Terim'in başkan ve kendisinin teknik direktör olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Digi Sport'ta yer alan habere göre Voluntari maçı sonrası açıklamalarda bulunan Hagi, "Fatih Terim'e saygım sonsuz. Galatasaray ve Türkiye için bir numara, o bir imparator. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum ama şimdi Farul'dayım. Bu, çok hassas bir durum. Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor. Türkiye'de tek. O, en iyisi" şeklinde konuştu.

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