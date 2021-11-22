İhanete uğramak hele ki dost kardeş ve arkadaş tarafından hainlikle karşılaşmak şüphesiz ki bir insanın yaşayabileceği en acı verici durumlardan biridir. Tüm güvenini ve sevgisini verdiği halde bir hain tarafından ihanete uğrayanlar için işte hain sözleri…

HAİN SÖZLERİ

Canın yandığında koştuğun adam da canını yakınca, nereye gideceğini bilmiyor insan.

Yüzünü de hatırlamıyorum. Sen zihnimde bir siluet, hayatımda bir felaketten ibaretsin artık.

Kim bilir, masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de.

Bir güzel şenlik yeriydik seninle biz, yalanlar söyledin aşkımıza ve dağıldık. Gecenin bitişi gibi…

Etme sırtını duvardan başkasına emanet; en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet!

İhanet arkadaşlık zincirini karartır fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar. Kızılderili Atasözü

Annem sürekli hiçbir şey yemiyorsun, kurudun kaldın deyip duruyor; ben ne kazıklar yiyorum kimse bilmiyor.

İnsana en çok ne koyar bilir misin? Sen ona tüm hayatını hediye etmişken, onun kendisini başkasına hediye etmesi!

Şimdi o yüreğindeki aşkı yavaşça yere bırak ve uzaklaş. Namlusunda ihanet oldukça aşk sana yakışmıyor.

İlişkimize bir süre ara verelim cümlesinin tercümesi, senden iyisini bulursam ne ala. Bulamazsam sana geri dönerimdir.

Bak dostum, körden değil nankörden, yüzsüzden değil ikiyüzlüden, tipi bozuktan değil sütü bozuktan korkacaksın.

En büyük kazığı dostlarından yersin, çünkü savunma sistemleri, düşmanlara karşı kurulmuştur, dostlara karşı değil!

Sevgilim beni bu aşkta satma! Şayet satacaksan pahalıya sat ki; Bir daha ucuz insanlarda ucuz sevdalar yaşamayayım.

Hiç kimseye güvenmiyorum diye bir şey yoktur. Ben zamanında ona güvendiğim için, artık kimseye güvenmiyorum vardır.

Yaşamak istedim seninle bir ömür boyu, severek ölmek istedim yanında huzur dolu, ihanetinle ölmek istemedim gerçek oldu.

Ben cümlelerimle yokluğuna hayat pekguzelsozler.com vermeye çalışıyorken, sen varlığınla bir başkasının cümlelerinde hayat buluyormuşsun meğer!

Umut besledim içimde belki seversin diye, bekledim seni belki benim olursun diye, ihanetini izledim sessizce gözyaşları içinde.

Bir ömür boyu seninleyim desende istemem artık. Çünkü sen rüzgârın coşturduğu bir toz bulutusun bugün bana esersin yarın ellere.

DOST, KARDEŞ VE ARKADAŞ İÇİN HAİNLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Zamanı gelir, sessizlik ihanet olur.

İhanetin telafisi, kahpeliğin bahanesi olmaz.

İhanetin büyüğü küçüğü olmaz. Hz. Ali

Gözlerde ihanet varsa, sözlerde sadakat aranmaz.

Yalnızca kendine ve sana ihanet etmeyecek birine güven.

Sen sevdana baş aktör değil provasız aşklarına figüran arıyorsun.

Bir mutluluğun gözyaşlarına bulandığı tek sondur ihanet.

Kimseye güvenmemeyi en çok güvendiğim insanlardan öğrendim.

Sızlıyor be doktor. Aşk denince kalbim dost denince sırtım.

Bir kez yalanını yakaladığın birinin, bin kez doğrusunu sorgularsın.

Bazı insanlar hep kaptan olurlar. Söz konusu dümen çevirme olunca.

Kim bilir benden sonra kaç kişiye ‘Ömrüm’ deyip beni her solukta öldürecek.

El tarafından evlat edinilmiş sahipsiz bir birlikteliğin sonucuydu ihanet.

Bilemezsin kim dost, kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran.

İnsanın kendisine yalan söylemesi ile başlar, insanın kendisine ihaneti.

Büyük insanlar veda ederek giderler, basit ve küçük insanlar, ihanetle giderler.

Sırf sana ihanettir diye, kendimi bile sevmiyorum seni sevdim seveli.

İhanet arkadaşlık zincirini karartır, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.

Kimse adaleti öğretmesin bize ihanet edene merhamet edilmez bizde.

Yalnızım diye üzülmüyorum. Çünkü biliyorum. Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz.

Gün gelir o ‘Yanındayım her zaman’ diyenler bile arkandan el sallarlar.