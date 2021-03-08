Ekonomi Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Ekonomi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti.

08 Mart 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" denildi.


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