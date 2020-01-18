Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti. “Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri”, “Kızım Sana Emanet” ve “Murat ile Nazlı” filmlerinde rol alan 74 yaşındaki oyuncu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bahadır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Hakan Bahadır kimdir?

Sinema sanatçısı olmanın yanı sıra ressam, sporcu, judo ve karate hocalığı yapan Hakan Bahadır, zor günler geçiriyordu. Reyhanlı ilçesinde sefalet içinde yaşam savaşı verirken, çizdiği resimleri satarak hayatını geçirmeye çalışıyordu.

Eşi ve çocuklarından ayrı olan evinde eşyası bulunmayan Hakan Bahadır komşularının, tanıdıklarının verdiği eşyaları kullanıyor, yiyecekle de besleniyordu.



