Hakan Boyav’ın yeni dizisi
TRT 1'de yayınlanan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinde Mahmut Paşa karakterini oynayan Hakan Boyav’ın yeni adresi belli oldu.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 17:17 Son Güncelleme:
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154’üncü bölüm sonunda 'Payitaht Abdülhamid’e veda eden Hakan Boyav, Atv'de ekranlara gelen ‘Maraşlı’ dizisinde kötü karakter 'Hurdacı’ya hayat verecek.
Altı bölüm konuk oyuncu olarak 'Hurdacı’yı canlandıracak Boyav’ın, 'Maraşlı’dan sonra TRT’nin ilgiyle izlenen 'Teşkilat' dizisine dahil olacağı konuşuluyor.