Magazin Hakan Meriçliler: Beni izinsiz çekemezsiniz

Hakan Meriçliler: Beni izinsiz çekemezsiniz

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Hakan Meriçliler: Beni izinsiz çekemezsiniz

Oyuncu Hakan Meriçler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün Akaretler'de görüntülenince gerildi.

09 Şubat 2021, Salı 11:04 Son Güncelleme:
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Önceki gün Akaretler'deki bir mekanın önünde kadın arkadaşıyla kahve içen Hakan Meriçliler, gazetecilere, "İzinsiz beni çekemezsiniz" diyerek çıkıştı.

53 yaşındaki oyuncunun oturduğu yerin hemen arkasında yer alan "COVID 19 nedeniyle oturmak yasaktır" yazısı asılıydı.

Maskesiz olduğu için gergin bir tavır sergilediği anlaşılan Hakan Meriçliler, "Röportaj yapalım mı?" talebini geri çevirip, maskesini taktıktan sonra hızlıca uzaklaştı. 

Çeşme'ye yerleşti

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takılan oyuncu, pandemi sürecinde İzmir’de Tuba Ünsal’la film çektiklerini söylemişti. ünlü oyuncu, aynı zamanda Çeşme’ye yerleştiğini ifade etmişti.

'Aksiyon dizisinde oynayacağım'

Son zamanlarda popüler olan dijital platformlar hakkında görüşü sorulan Meriçliler, "Ben gelenekçi biriyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım" cevabını vermişti.

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