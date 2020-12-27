Türkiye Hakkari Şemdinli'de çığ düştü, 2 asker çığ altında kaldı

Hakkari Şemdinli'de çığ düştü, 2 asker çığ altında kaldı

Türkiye

Hakkari Şemdinli'de çığ düştü, 2 asker çığ altında kaldı

Hakkari Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 2 personel çığ altında kaldı. Yaralı kurtarılan bir asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Diğer asker için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

27 Aralık 2020, Pazar 09:49 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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