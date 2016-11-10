Halıdaki kahve lekesi nasıl çıkarılır?

LEKEYİ EMİN

FAZLALIĞI ALIN

SIRADAN TEMİZLEME YÖNTEMLERİYLE TEMİZLEYİN

HALIDAN KAHVE LEKESİNİN ÇIKARILMASI HAKKINDA İPUÇLARI

İlk yapacağınız iş dökeleni temiz bir mendil veya bezle aldırmak olmalı. Mendil veya bezde ıslaklık hissetmeyene kadar bu işlemi tekrarlamalısınız. Bu işlem sayesinde lekenin daha fazla yayılmasını önlersiniz.Şimdiki adımda lekelenen bölge üzerine çok az su dökün. Fazla olan suyu bir bez yardımıyla aldırın. Yeniden temiz su dökün ve emme işlemini tekrarlayın. Halının emebileceği sudan fazlasını bir seferde dökmeyin kuruması uzun zaman alabilir. Su, dökülen kahve lekesinin rengini açar.Bir kabın içerisine ılık su koyun. Suya çeğrek limon suyu ve çok az mutfak deterjanı ekleyin. Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra temizlik süngerini karışıma batırın. Yalnız süngerde olan fazla suyu sıkmayı unutmayın. Hafifçe lekenin dışından merkezine doğru süngerle silin. Temizlendiğini görene kadar devam edin. Sildiğiniz alanı temiz suyla durulayın. Eğer hala leke varsa temizleme ve durulama işlemini tekrarlayın. Temizlik ve durulama sırasında fazla suyu aldırmak için yanınızda temiz kuru bez bulundurmayı unutmayın. Tüm işlemlerin sonunda halıyı kurumaya bırakın.-Eğer dökülen kahveye hemen müdahale edemiyorsanız, lekenin üzerine tuz koyun. Tuz lekedeki nemi artırıp rengini alır.-Bebek mendilleri beklenmeyen lekeler için idealdir. Lekedeki fazla sıvıyı alır ve lekeyi çıkarır. Evde bira bulunduruyosanız, çoğu uzmana göre lekenin üzerine direk bira döktüğünüzde ve ardından bir bez veya mendille sildiğinizde lekenin temizliğinde etkili bir çözüm alabilirsiniz.-Sirkenin temizleme gücünü yok saymayın. Halı veya kilimlere dökülen kahve lekesinin üzerine su ve sirkeyi karıştırıp temizlik süngeri ile uygulayın. Sirkenin kötü kokusu sizi rahatsız etmesin. Lekeyi sirkeyle sildikten sonra hem kuruması hem de sirkenin kokusu için odada bir cam açın ve kapısını kapatın.