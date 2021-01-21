Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile anlaştı. Oyuncuyu bir süre önce ikna eden Galatasaray, Halil'in kulübü Brentford ile de anlaşmaya vardı.

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray - Denizlispor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. Ajansspor'dan Salim Manav ise Muzaffer Dervişoğlu ile yaptıkları görüşmede "Galatasaray ile anlaştık" dediğini söyledi.

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