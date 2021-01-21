Futbol Halil Dervişoğlu'nun babası transferi açıkladı

Halil Dervişoğlu'nun babası transferi açıkladı

Futbol

Halil Dervişoğlu'nun babası transferi açıkladı

21 yaşındaki milli oyuncu Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile sözleşme imzalıyor. Yarın İstanbul'da olması beklenen oyuncunun babasından da açıklama geldi.

21 Ocak 2021, Perşembe 14:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile anlaştı. Oyuncuyu bir süre önce ikna eden Galatasaray, Halil'in kulübü Brentford ile de anlaşmaya vardı.

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray - Denizlispor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. Ajansspor'dan Salim Manav ise Muzaffer Dervişoğlu ile yaptıkları görüşmede "Galatasaray ile anlaştık" dediğini söyledi.

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