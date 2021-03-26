Ekonomi Halk Bankası’nın temyiz duruşması tarihi belli oldu

Halk Bankası’nın temyiz duruşması tarihi belli oldu

Ekonomi

Halk Bankası’nın temyiz duruşması tarihi belli oldu

ABD’de New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde görülen Halk Bankası’nın temyiz davasında, duruşma tarihi 12 Nisan olarak belirlendi.

26 Mart 2021, Cuma 21:33 Son Güncelleme:
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New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde 12 Nisan’da yapılacak duruşmada Halk Bankası avukatları, temyiz hakimleri ve New York Güney Bölgesi savcıları argümanlarını ortaya koyacak. Bankanın avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında üst mahkemeye yaptıkları itiraz kapsamında Halk Bankası’nın ABD’de yargılanamayacağını savunuyor. Savcılık ise bankanın ABD’de yargılanabileceği görüşünü öne sürüyor.

12 Nisan’daki temyiz duruşmasından sonraki bir tarihte mahkeme yargıçları bu itirazı ve savcıların argümanlarını değerlendirip bankanın ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına karar verecek. New York İkinci Bölge Mahkemesi’nin Halk Bankası’nı haklı bulması durumunda bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki dava süreci duracak. Temyiz mahkemesinin banka aleyhinde karar vermesi durumunda ise federal mahkemedeki dava süreci kaldığı yerden devam edecek.

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında "ABD’de yargılanamayacağı’" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istemişti. Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası temyiz mahkemesine başvurmuştu. Temyiz mahkemesi bankanın söz konusu yasa kapsamında ABD’de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetmişti. Halkbank’a savcılar tarafından "ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

AA

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